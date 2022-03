Altro che cibo liofilizzato, astronauti SpaceX mangeranno piatti creati da chef stellato

Chi ha detto che gli astronauti mangiano solo cibo in pillole o liofilizzato? Il loro menù nello spazio è molto più vario e buono di quello che immaginate. Pensate, infatti, che il famoso chef stellato José Andrés sta collaborando con Axiom Space per inviare deliziosi piatti alla Stazione Spaziale Internazionale a bordo di una capsula Crew Dragon.

Viste le origini dello chef, il menù sarà composto principalmente da piatti spagnoli, tra cui la paella, pietanza tradizionale a base di riso, zafferano, verdure, carne o frutti di mare. "Prima di iniziare a sognare di nutrire le persone nello spazio, sognavo di nutrire le persone sott'acqua, come Jules Verne", ha dichiarato lo chef Andrés a Food & Wine. "Quindi penso che nutrire le persone per me sia la sfida finale, specialmente ai margini del mondo conosciuto".

Potreste pensare che questa è la prima volta che sull'ISS si mangerà una cucina di così alto livello, ma vi sbagliate. "La NASA lo ha già fatto molto bene nel corso degli anni", continua Andrés alla rivista in cui è stato intervistato. "Hanno fatto molti piatti. E la domanda era: possiamo portare nello spazio qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo? Possiamo spingere un po' di più in là?". Addirittura gli astronauti sull'ISS hanno anche rifiutato di mettere l'ananas sulla pizza.

L'idea della paella ha un significato abbastanza importante, squisitezza del piatto a parte. La pietanza spagnola, infatti, viene solitamente servita all'interno di una grande padella dove a tavola, i commensali, possono servirsi. L'obiettivo nello spazio sarà proprio questo: riunire gli astronauti per mangiare tutti insieme un piatto delizioso.

Certo, non ci sarà un tavolo e neanche la sangria, ma sarà sicuramente un grande momento in cui astronauti di ogni nazionalità si riuniranno insieme per mangiare un pasto caldo in serenità. Qualcosa che, ultimamente, non è più tanto scontata - soprattutto a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.