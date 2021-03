Ecco quanto cibo viene sprecato ogni anno sulla Terra, la quantità è spaventosa

Un nuovo rapporto delle Nazioni Unite ha stimato la quantità di cibo che viene sprecata ogni anno in tutto il mondo. Il numero è davvero spaventoso e dimostra quanto siamo davvero impreparati quando si parla di "spreco".

Di quanto cibo stiamo parlando? Il rapporto ha stimato che nel 2019 il mondo ha sprecato 1,03 miliardi di tonnellate di cibo; il 17% di tutto il cibo prodotto nel mondo quell'anno. Da dove provengono questi sprechi? Quasi due terzi della quantità di prima sembra provenire dalle famiglie; un 26% dalla ristorazione e il 13% da negozi di alimentari e altri rivenditori.

C'è una limitazione: il rapporto non tiene conto del cibo sprecato nella catene di approvvigionamento, come nelle fattorie e nelle fabbriche. Se dovesse farlo, il rapporto stima che un terzo di tutto il cibo che produciamo viene gettato ogni anno. Un dato ancora più raccapricciante è il fatto che, sempre nel 2019, mentre un miliardo di tonnellate di cibo venivano etichettate come rifiuti, 820 milioni di persone hanno sofferto la fame.

Come se non bastasse, uno spreco alimentare del genere alimenta anche la crisi climatica. Ci vuole molta energia (e acqua) per far crescere, raccogliere i raccolti e poi trasportarli, lavorarli e imballarli, e quando il cibo marcisce nelle discariche, inoltre, produce anche metano. Gli autori del rapporto stimano che fino al 10% delle emissioni globali di gas serra sono associate al cibo che non viene consumato.

"Se la perdita e lo spreco di cibo fossero un paese, sarebbe la terza più grande fonte di emissioni di gas serra", afferma Inger Andersen, direttore esecutivo del Programma ambientale. Si sta già lavorando per risolvere il problema: l'ONU ha fissato l'obiettivo per i leader mondiali di dimezzare la quantità totale di sprechi alimentari entro il 2030.

Certo, sicuramente sarà difficile sensibilizzare i cittadini e le industrie ad evitare di sprecare il cibo, ma sicuramente le soluzioni sono molteplici.