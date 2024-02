Per essere un ciclista professionista bisogna mantenere una dieta mostruosa

Per risultare un campione nel ciclismo bisogna avere la stoffa. Non solo bisogna essere bravi nel pedalare e nel sapere risparmiare le proprie energie, ma è necessarie anche consumare una quantità davvero spaventosa di calorie giornaliere.

Prendendo come esempio i ciclisti che partecipano al Tour de France, si scopre che in media un atleta consuma 5.000 calorie al giorno, mangiando diverse quantità di proteine, carboidrati e una montagna di zuccheri.

Alcuni ciclisti riescono persino a consumare 8.000 calore al giorno. Una quantità quasi impensabile per le persone normali, il cui stomaco è abituato a processare fino ad un massimo di 3.100 calorie ogni 24 ore. Ma quante volte e cosa mangiano i ciclisti?

I ciclisti del Tour de France mangiano in media 5 volte al giorno, che possono divenire anche 6 e 7 durante il periodo delle competizioni. È frequente per loro mangiare uno spuntino durante la gara, così da incamerare energie prima dello sprint finale.

Gli alimenti solidi consumati in gara includono spesso barrette energetiche, piccoli panini con marmellata, gallette di riso e frittate prive di proteine animali, oltre che barrette di cioccolato e delle speciali merendine, simili a quelli consumati da chi va in palestra.

I gel che talvolta consumano di fretta durante le fasi finali delle gare invece dispongono di acqua, zuccheri e caffeina. Non cibi solidi perché dopo ore di corsa spesso i ciclisti non riescono più a masticare facilmente, per la fatica accumulata durante le ore precedenti.

Finita la gara, quasi tutti i ciclisti vengono reidrati con bevande di "recupero", utili a far reintegrare diverse sostanze nutritive, mentre per cena spesso prediligono zuppa o l'insalata alla carne, per non appesantirsi per il giorno dopo. Possono anche decidere di mangiare una bistecca o qualche pasto più proteico, ma in generale queste scelte vengono oculatamente discusse con il medico del proprio staff.

Per i ciclisti del Tour de France, la colazione invece è molto ricca di zuccheri, caffeina e cereali. Questi alimenti li aiutano ad accumulare riserve di glicogeno, che funge da carburante durante la corsa.

Le ragioni per cui si devono invece nutrire così frequentemente durante la giornata sono quasi ovvie. In circa tre settimane di competizioni, durante il Tour de France i ciclisti devono affrontare di corsa 21 tappe, per oltre 3350 km. In quelle settimane, quasi ogni giorno devono andare in sella e possiedono poche ore di riposo, prima di ricominciare un'altra gara.

Nei periodi in cui non gareggiano, i ciclisti devono anche continuare ad allenarsi e per questa ragione fanno molto esercizio fisico. Tra l'altro, voi avete idea a che ora sarebbe opportuno allenarvi in palestra? Nell'articolo che trovate cliccando su questo link ve lo spieghiamo adeguatamente, ma ricordatevi che queste informazioni non sono valide per tutti e che la situazione cambia da persona in persona.

Vi consigliamo inoltre di non allenarvi quando avete la febbre o state poco bene. Rischiereste infatti di farvi del male e di subire delle gravi complicazioni.

I medici che seguono gli atleti infine ricordano che i ciclisti spesso sono vittime di gravi problemi gastro-intestinali, soprattutto durante l’ultima parte della gara. Come mai? Perdendo molto acqua con la sudorazione, il loro intestino va leggermente in crisi e quindi i prodotti e gli alimenti per la nutrizione sportiva devono essere accuratamente selezionati per abbassare questo rischio e devono essere adattati al metabolismo di ciascun singolo corridore