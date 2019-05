Il ciclo dell'acqua sul Mediterraneo fotografato per la prima volta dai satelliti

Incredibile nuovo video pubblicato dagli scienziati, che si focalizza sul Mare Mediterraneo e fotografa il ciclo dell'acqua tra la terra, il mare ed il cielo. La mappa è stata presentata dall'Agenzia Spaziale Europea nel corso della conferenza Living Planet.

Le rilevazioni sono state realizzate incrociando i dati dei satelliti che tengono conto di parametri differenti, tra cui umidità del terreno e temperatura del mare. Grazie a questo straordinario risultato, gli scienziati saranno in grado di perfezionare le loro previsioni sui cambiamenti climatici, ma anche ottimizzare la gestione delle risorse idriche presenti sul nostro pianeta.

Simoneta Cheli, capo dell'ufficio di coordinamento del direttorio dell'ESA per l'osservazione della Terra, ha affermato che "conoscere il ciclo dell'acqua nella regione mediterranea è importantissimo: basti considerare che in quest'area si concentra il 7% della popolazione mondiale e solo il 3% di tutta l'acqua del Pianeta, e che il 60% delle persone che sopravvivono come meno di 1.000 metri cubi di acqua all'anno pro capite vivono nei Paesi a sud del Mediterraneo e in Medio Oriente. Finora avevamo a disposizione dati di diversi satelliti che misuravano singoli aspetti del ciclo dell'acqua: Sentinel-3, per esempio, misura la temperatura e l'altezza della superficie del mare, Grace 'pesa' l'acqua valutando le variazioni della gravità, Smos quantifica l'umidità del terreno. Questa, invece, è la prima volta in assoluto che il ciclo viene ricostruito nella sua interezza integrando i dati da missioni nazionali e internazionali".

Una piccola ma significativa rivoluzione, che potrebbe aiutare in maniera importante il nostro pianeta, dopo un 2018 incandescente a livello di clima.