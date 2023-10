Il ciclo vitale delle cicale può sconvolgere intere catene alimentari

Il bizzarro ciclo di vita delle cicale continua a stupire; ogni decina di anni questi insetti emergono dal sottosuolo, dove spendono la maggior parte della loro vita. Questo fenomeno rimane ancora oggi perlopiù misterioso, ma un nuovo studio ne ha scoperto le profonde conseguenze sull'ecosistema.

Tutte le specie facenti parte del genere Magicicada emergono periodicamente nelle foreste del Nord America, a intervalli di 13 o 17 anni.

Per cercare di comprendere meglio quali siano gli effetti di tale avvenimento, un team di ricercatori ha studiato una delle covate emerse nel 2021, osservando in particolare la dieta degli uccelli della regione. Seppur con una sostanziale differenza tra le dimensioni, la maggior parte degli uccelli esaminati (ben 82 specie diverse) ha mostrato una predilezione per le cicale appena arrivate.

Il drastico cambiamento nelle abitudini di foraggiamento dei passerotti, così come dei cigni, è più che evidente; non è stato sorprendente dunque constatare che con così tanto nuovo cibo a disposizione, gli uccelli abbiano perso appetito per i bruchi - un'importante risorsa alimentare. Il team ha infatti notato un incremento gigantesco di larve di falena del pugnale (Acronicta increta).

Spostandosi in un gradino più basso della catena alimentare, questo crescente numero di bruchi ha portato a maggiori danni alle foglie di querce immature, di cui essi si cibano.

Non è ancora chiaro quali siano le conseguenze a lungo termine di questa reazione a catena, ma l'impatto delle cicale è senz'altro significativo.