Ciclone ChatGPT anche in Italia: superati Wikipedia ed Onlyfans, ma non TikTok e YouTube

In attesa dell’arrivo di GPT-4 per ChatGPT, Comscore ha diffuso un interessante studio sull'impatto che ha avuto il chatbot di OpenAI anche nel nostro paese dove i livelli di engagement ed audience sono in linea con quelli riportati altrove.

Un’indicazione dell’impatto registrato da ChatGPT la si può ricavare già dal numero di persone che hanno visitato il sito web di OpenAI da desktop e mobile. I dati parlano di oltre 1,4 milioni di visitatori unici in Italia solo nel mese di gennaio 2023, 905mila attraverso mobile e 523mila da desktop. Proprio questi ultimi sono quelli che trascorrono più tempo in compagnia del chatbot: 11,1 minuti al mese rispetto ai 9,7 minuti medi da mobile.

Interessante è anche il profilo del visitatore medio di chatbot: il pubblico con età compresa tra 15 e 24 anni è quello più rappresentato con una percentuale del 10,4%.

A dimostrazione di come l’hype generato da ChatGPT sia elevato, arriva anche la notizia che il sito di OpenAI sia tra i primi 150 più visitati in Italia. In termini di engagement, però, le ore medie (13,1 minuti al mese) sono significativamente inferiori alle 23 ore al mese trascorse su TikTok e le 11 ore al mese di YouTube. I dati assumono rilevanza diversa se si mettono a confronto con siti come Wikipedia (11,2 minuti) e Gazzetta dello Sport (5,1 ore), ma ChatGPT ha superato anche Onlyfans che si è fermato ad un engagement di 4,2 minuti.