CIE e Passaporti in Italia, tempi elevati per il rilascio: si arriva fino a sei mesi

I tempi di rilascio per i Passaporti e la Carta d’Identità in Italia sono si sono allungati sensibilmente. A denunciarlo sono non solo gli utenti, ma anche un’indagine di Udicon, secondo cui si arriverebbe anche a sei mesi.

“Da alcuni mesi i tempi per ottenere il passaporto si sono allungati sensibilmente e in alcune città è persino difficile fissare un appuntamento” sottolinea Martina Donini, che cita un’indagine effettuata da Unicon secondo cui in alcune città si sarebbero superati i sei mesi di attesa, con una media fra uno e tre mesi. “Un grave danno per famiglie, consumatori e operatori turistici”, afferma Donini.

Nell’indagine effettuata viene evidenziato che il 44,4% degli intervistati ha affermato che per un appuntamento sarebbero stati necessari tra uno e tre mesi, il 31,5% meno di un mese, il 14,8% tra tre e sei mesi ed il 9,3% oltre i sei mesi. I dati sono simili anche se si riguarda la documentazione: il 44,4% tra uno e tre mesi, il 25,9% meno di un mese, il 24,1% tra tre e sei mesi ed il 5,6% più dei sei mesi.

A nulla sono serviti gli open day organizzati in alcune città: “invece di promuovere nuovi Open Day, che creano inevitabilmente nuove file e ingorghi, bisognerebbe migliorare i servizi al cittadino accelerando sugli strumenti tecnologici, favorendo la transizione digitale, l’efficienza informatica nella pubblica amministrazione e intervenire aumentando il personale specializzato” afferma l’indagine.

Di recente, Poste ha presentato il progetto Polis, che permetterà di richiedere allo sportello CIE, Passaporto ed altri documenti.