Nei nostri cieli osservata un'inquietante luce rossa circolare, ma cos'è?

Il fotografo naturalista Valter Binotto ha recentemente catturato un soggetto molto particolare in una delle sue ultime fotografie: un alone rosso e circolare nel cielo sopra la città di Possagno, provincia di Treviso in Veneto, il 27 marzo. Aveva un diametro di circa 360 chilometri, ma non si trovava proprio sopra il centro abitato.

Il fenomeno è noto come ELVES - Emission of Light and Very low-frequency perturbations due to E.M.P. Sources -, un raro tipo di perturbazioni stratosferiche/mesosferiche risultanti da un'intensa elettrificazione da temporale. Questi anelli rossi vengono creati quando gli impulsi elettromagnetici (EMP) emessi dai fulmini colpiscono la ionosfera terrestre.

Visibili soltanto dai satelliti intorno alla Terra, e sono stati scoperti solo nel 1990, lo scatto di Binotto è probabilmente "la migliore immagine di un ELVES da terra". Secondo quanto riportato dal fotografo, l'evento potrebbe essere generato da un temporale nei pressi di Ancona a circa 280 km a sud-est di Possagno.

Le saette durante questi eventi non sono così energetici ma un fulmine insolitamente potente, almeno 10 volte più potente di quelli normali, ha probabilmente generato l'onda d'urto elettrica, che poi ha colpito la ionosfera. Non è la prima volta che Binotto osserva questo fenomeno - e ha iniziato a fotografarli dal 2019 - ma questo è il più grande mai immortalato.

Potrete osservare la foto dell'evento in tutto il suo splendore sul profilo Instagram ufficiale del fotografo e nel post in calce alla notizia.