Il cielo arancione della California non mostrerà il sole per diversi giorni

Dopo che la governatrice dell'Oregon ha dichiarato lo stato di emergenza, a causa degli incendi nella Bay Area - la zona costiera di San Francisco -, molti abitanti sono stati evacuati dalle loro case e hanno raggiunto posti più sicuri.

La situazione è più drammatica di quello che sembra, come se non fosse già difficile affrontare una pandemia, in un momento come questo la California, l'Oregon e dello stato di Washington devono far fronte ad una situazione a dir poco surreale. La governatrice Kate Brown è stata costretta a dichiarare lo stato di emergenza dopo che gli incendi si sono propagati al punto da distruggere migliaia di ettari e cinque città. Il numero delle vittime è ancora incerto ma non fa ben sperare.

I meteorologi rivelano che in alcune di queste zone il sole non apparirà per diversi giorni. I residenti sono invitati a restare chiusi in casa, con i condizionatori accesi e le porte chiuse, visto che l'aria all'esterno potrebbe essere dannosa. Proprio nella Bay Area di San Francisco starebbe nevicando cenere.

Molti specialisti hanno trovato questa situazione particolarmente bizzarra in quanto proprio questi stati costieri godono, generalmente, di un clima fresco e umido. Gli incendi, al contrario, sono stati causati dalle ondate di caldo torrido e dagli anomali venti secchi. Secondo altri, v'erano diversi indicatori che prevedevano scenari di questo genere e alla fine, eccolo qui. "Non possiamo più essere sicuri del fatto che il pianeta sarà per sempre abitale - scrive Henry Mantel in una lettera al Los Angeles Time - perché a meno che non mettiamo in atto importanti cambiamenti adesso, la situazione peggiorerà sempre di più."

Gli incendi hanno raggiunto una tale corposità da essere visibili dallo spazio, infatti una grande nuvola di polvere ricopre le zone degli stati colpiti. Come se non bastasse, le temperature salgono a dismisura fino a registrare picchi mai visti; ad esempio a Woodland Hills, un quartiere della parte ovest di Los Angeles, ha recentemente raggiunto i 121 gradi. I danni che questo fenomeno potrebbe causare non sono affatto da sottovalutare, ci sono altre centinaia di implicazioni che potrebbero verificarsi peggiorando ulteriormente il quadro generale.

Quello che sta succedendo in California, Oregon e Washington è a dir poco terribile ma possiamo sperare che una cosa del genere metta in allarme chi di dovere, in modo che prenda le dovute precauzioni e i giusti provvedimenti.