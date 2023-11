Il cielo di Marte si è illuminato di verde e gli scienziati sono entusiasti

Per la prima volta nella storia, alcuni scienziati hanno osservato un tenue bagliore verde nel cielo notturno di Marte. Secondo gli esperti, questa luce spettrale potrebbe essere usata dai futuri esploratori per vedere durante le gelide notti del Pianeta Rosso.

Durante il giorno, la luce solare che colpisce le atmosfere dei pianeti può spezzare le molecole dei gas. Durante la notte, però, queste molecole tendono a riformarsi, emettendo fotoni di varie lunghezze d’onda.

Il fenomeno si chiama nightglow ed è abbastanza comune sui pianeti del Sistema Solare. Qui sulla Terra, il bagliore notturno è visibile dallo spazio come una sottile membrana di luce verde, dorata e persino rossastra, a seconda delle molecole coinvolte.

Ma su altri pianeti le cose sono un po' meno spettacolari, almeno per gli occhi umani. Su Venere, il nightglow è a infrarossi mentre su Giove, il bagliore è ultravioletto. Anche su Marte sono stati osservati nightglow in passato, ma sempre e solo in bande che noi umani non possiamo percepire. Almeno fino ad oggi.

Puntando gli occhi dell’orbiter ESA ExoMars Trace Gas Orbiter verso il polo sud di Marte, gli scienziati dell’Università di Liège hanno osservato per la prima volta un nightglow marziano nello spettro visibile che brillava tra i 40 e i 60 chilometri di altitudine.

Secondo i ricercatori, questo è il risultato degli atomi di ossigeno che si combinano in diossigeno (O2), emettendo un bagliore abbastanza luminoso da essere visto dalla superficie del pianeta.

Questa scoperta potrebbe aiutare gli scienziati a saperne qualcosa di più sull’atmosfera marziana e a capire dove siano finiti tutti i gas che un tempo avvolgevano il Pianeta Rosso.