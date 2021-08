Nel cielo notturno è visibile una rara stella che si fa vedere ogni 15 anni

Se siete assidui osservatori del cielo notturno, avrete notato che la volta celeste ha una stella in più. Nella costellazione dell'Ofiuco una stella di nome RS Ophiuchi - distante circa 4.566 anni luce - è "appena" esplosa in modo epico... in un modo talmente grande che adesso l'astro è visibile ad occhio nudo, con una magnitudine di circa 4,8.

Più la magnitudine è bassa, più visibile è una stella. Non si tratta di una supernova; l'evento è chiamato nova ricorrente ed è una stella che "erutta" periodicamente, solo 10 di queste sono state scoperte nella Via Lattea. RS Ophiuchi in genere erutta ogni 15 anni circa (l'ultimo evento è stato nel 2006). L'esplosione di quest'anno è avvenuta l'8 agosto 2021.

Cosa genera questa esplosione? RS Ophiuchi è una stella binaria, ovvero una nana bianca in orbita con una gigante rossa. Mentre i due corpi celesti girano l'uno intorno all'altro, del materiale, principalmente idrogeno, viene sottratto dalla gigante rossa. Qui l'idrogeno si accumula sulla superficie della nana bianca, dove si riscalda.

Periodicamente, la massa della nana bianca diventa così grande che la pressione e la temperatura sono sufficienti per innescare un'esplosione termonucleare. La luminosità osservata è coerente con quella di una nova. Il prossimo evento simile avverrà un'altra volta tra circa 15/20 anni, verso queste coordinate: AR 17h 50m 13.17s, Dec -06° 42' 28.6".

Sicuramente avrete del tempo per prepararvi.