Cielo serale di dicembre: prepariamoci ad un evento che non accadeva da circa 800 anni

Il nostro appuntamento astronomico mensile si presenta puntualmente per questo dicembre: nelle fredde sere che ci attendono avremo modo non solo di osservare tanti eventi interessanti e degni di nota, ma anche la spettacolare congiunzione estrema Giove-Saturno, la quale non capitava da 794 anni.

Dicembre è appena iniziato, e come sappiamo è sinonimo di feste, regali, dolci e profumo di mandarini sbucciati vicini al camino, ma è anche il mese (per questo 2020) in cui i due giganti gassosi del nostro sistema solare si troveranno incredibilmente vicini, ad una distanza record che non si ripeteva dal lontanissimo 1226. Sarà un evento spettacolare, che avvicinerà i due punti luminosi a circa un decimo di arco (6 primi). Per immaginare meglio lo spazio apparente considerate che equivale alla quinta parte del diametro della luna piena.

Ad occhio nudo sembrare quasi sovrapposti, quindi per risolverli vi consigliamo di utilizzare un buon binocolo o anche un telescopio. L'appuntamento della minima distanza è previsto per la giornata del 21 dicembre. Unico nemico di questo spettacolo sarà "l'orizzonte libero". Ormai i due corpi celesti tramontano piuttosto presto, venendo coperti dalla luce solare. Il miglior momento per osservarli sarà dopo le 16:39, verso SUD - SUDOVEST, direzioni in cui Giove e Saturno tramontano dopo le 18:55 circa. Due ore appena e dovremo guardare piuttosto in basso, a circa 20° d'altezza dall'orizzonte, quindi cercate di avere un punto di vista sgombro da impedimenti. La prossima congiunzione degna di nota sarà nel 2080!

Oltre a questo non dobbiamo dimenticarci che ci sono altri personaggi che richiedono la nostra attenzioni sul palco dell'astronomia!

Il solstizio d'inverno : dicembre è il mese dell'anno che contiene al suo interno il giorno con meno ore di luce in assoluto, coincidente con il "solstizio" invernale. Quest'anno capiterà - anche lui - il 21 dicembre alle ore 9:49 , portandoci a salutare ufficialmente l'autunno astronomico. La cosa positiva è che da questo giorno in poi le giornate torneranno ad allungarsi pian piano.

Mercurio e Venere: i due pianeti in questioni cominciano ad essere sempre più sfuggevoli e di difficile osservazione. Ormai sono coperti dalla luce del Sole e i loro orari di tramonto rendono possibile una fugace occhiata solo durante le primissime luci dell'alba. Se avete intenzione di cimentarvi nella loro ricerca con strumenti astronomici fate moltissima attenzione al Sole e alla pericolosità che esso può comportare se accidentalmente finisce nel vostro campo visivo.

Marte: il pianeta rosso sarà invece sempre presenti nelle nostre serate di fine anno, potendo essere avvistato facilmente nelle prime ore della sera e fino a mezzanotte inoltrata, quando poi comincerà a calare verso il tramonto, ad OVEST.

Congiunzioni Luna-Saturno-Giove: essendo lo spettacolo della congiunzione tra i due pianeti gassosi un evento in divenire, che si protrarrà per tutto il mese fino al suo culmine del 21 dicembre, potremo spesso assistere a piccoli "assaggi" tra il dinamico due super gigante e il nostro satellite. Il giorno 17 dicembre sarà il momento migliore per immortalare tutti e tre i corpi celesti in un morbido valzer. Purtroppo anche qui la scarsa altezza con cui si verificherà la congiunzione renderà difficile l'osservazione, ma qualora voleste provarci vi basterà guardare in direzione SUD OVEST, dopo le 17:30.

Per quanto riguarda gli sciami meteorici a novembre abbiamo avuto il picco delle Leonidi, mentre questo mese assisteremo alle "Geminidi". Non sono famose per la loro luminosità (infatti non sarà facile osservarle in zone con alto inquinamento luminoso), ma dalla nostra parte c'è il fattore "frequenza": per le nottate tra il 10 e il 15 dicembre, infatti, si aspettano sciami da almeno 60 corpi ogni ora, con picchi anche di 120. Per avere il massimo delle possibilità vi consigliamo di osservare la sera del 14 dicembre in direzione EST, quando non ci sarà neanche il fastidio della luce lunare.

Un mese tutto sommato incredibile, che sicuramente lascerà il segno come un dicembre astronomico davvero interessante. Se avete intenzione di cimentarvi in qualche osservazione fatecelo sapere qui sotto nei commenti! Buona caccia stellare.