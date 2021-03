Cielo serale di Marzo: ecco gli eventi astronomici più interessanti del mese

Dopo aver passato delle lunghe notti fredde e difficili nel tentativo di continuare a coltivare la nostra passione per l'astronomia, è giunto finalmente il momento (forse) di serate migliori e tiepide, in cui sarà più facile e piacevole godere dei futuri eventi astronomici. Ecco cosa ci aspetta.

Ci stiamo lasciando alle spalle il periodo freddo dell'anno, e l'inverno sta ufficialmente per concludersi: il mese di marzo è ormai arrivato e tutti noi sappiamo che in esso si nasconde uno degli eventi astronomici più importanti di sempre, ovvero l'Equinozio di primavera. Fin dall'antichità, colleghiamo alla primavera sentimenti di benessere e rinascita, ricordandoci che dopo ogni fredda conclusione c'è sempre un tepore piacevole che sancisce un nuovo inizio (forse gli allergici al polline non saranno così entusiasti).

Questo discorso vale anche per gli appassionati di astronomia e astrofili di tutto il mondo, che vedono in queste serate delle ottime opportunità per conciliare il clima più permissivo, con la loro passione fondamentale. Se anche voi avete questo interesse, o anche se siete alle prime armi, in questa notizia troverete un elenco dei principali eventi che stanno per giungere in questo mese.

Equinozio di primavera : non proprio un qualcosa da "osservare", ma comunque una giusta pietra miliare che ogni appassionato deve conoscere. Quest'anno capiterà esattamente il 20 marzo alle ore 09:27 . Il giorno e la notte avranno la stessa identica durata e il Sole sorgerà esattamente ad EST per poi tramontare precisamente ad OVEST (nel corso delle varie stagioni, la nostra stella cambia lievemente la sua traiettoria, complice anche l'inclinazione terrestre e la nostra latitudine);

: non proprio un qualcosa da "osservare", ma comunque una giusta pietra miliare che ogni appassionato deve conoscere. Quest'anno capiterà esattamente il . Il giorno e la notte avranno la stessa identica durata e il Sole sorgerà esattamente ad EST per poi tramontare precisamente ad OVEST (nel corso delle varie stagioni, la nostra stella cambia lievemente la sua traiettoria, complice anche l'inclinazione terrestre e la nostra latitudine); Congiunzione Giove-Mercurio : il giorno 5 marzo i due pianeti del nostro sistema solare si ritroveranno apparentemente vicini nel nostro cielo. Purtroppo, come abbiamo visto con l'andamento nei mesi precedenti, è sempre più difficile osservare Mercurio di sera, a causa della sua scarsa elevazione sull'orizzonte , quindi questa congiunzione con il gigante gassoso sarà godibile per pochissimo e solo dopo le 05:50, in direzione EST-SUDEST. A seconda della vostra latitudine gli orari potrebbero variare di qualche minuto;

: il giorno 5 marzo i due pianeti del nostro sistema solare si ritroveranno apparentemente vicini nel nostro cielo. Purtroppo, come abbiamo visto con l'andamento nei mesi precedenti, è sempre più difficile osservare Mercurio di sera, a causa della sua , quindi questa congiunzione con il gigante gassoso sarà godibile per pochissimo e solo dopo le 05:50, in direzione EST-SUDEST. A seconda della vostra latitudine gli orari potrebbero variare di qualche minuto; Congiunzione Giove-Saturno-Mercurio-Luna : le congiunzioni non sono rare (escludendo quella avvenuta a dicembre), soprattutto quando entrano in gioco i due giganti gassosi del Sistema Solare, ma le condizioni particolari di quella che ci aspetta il 10 marzo la rendono più unica che rara. Grazie alla combinazione di fase di Luna calante e il trittico dei pianeti - che appariranno come una sorta di "fila indiana cosmica" - potremo assistere ad una quadrupla congiunzione, anche se molto flebile. Ancora una volta l'orario non sarà dei più permissivi, e occorrerà un orizzonte libero e un buon cielo per non essere disturbati : bisognerà osservare in direzione SUDEST, fra le ore 5:50 e le 6:04. Fate molte attenzione al Sole e alla sue luce, soprattutto se usate strumenti come telescopi o binocoli;

: le congiunzioni non sono rare (escludendo quella avvenuta a dicembre), soprattutto quando entrano in gioco i due giganti gassosi del Sistema Solare, ma le condizioni particolari di quella che ci aspetta il la rendono più unica che rara. Grazie alla combinazione di fase di Luna calante e il trittico dei pianeti - che appariranno come una sorta di "fila indiana cosmica" - potremo assistere ad una quadrupla congiunzione, anche se molto flebile. Ancora una volta l'orario non sarà dei più permissivi, e : bisognerà osservare in direzione SUDEST, fra le ore 5:50 e le 6:04. Fate molte attenzione al Sole e alla sue luce, soprattutto se usate strumenti come telescopi o binocoli; Le Pleiadi: l'ammasso aperto conosciuto come "Pleiadi" dista dalla Terra circa 440 Anni Luce, eppure molte delle stelle che lo compongono sono incredibilmente visibili anche ad occhio nudo, persino sotto un cielo ragionevolmente inquinato. Sono uno degli oggetti celesti preferiti dagli astronomi, ma il loro periodo migliore per l'osservazione rimane il periodo invernale. Per fortuna marzo è un mese ancora "a cavallo" tra i due mondi, quindi saranno ancora godibili per il prossimo mese. Basterà aspettare che il cielo sia sufficientemente buio per poterle trovare già alte in cielo. Aspettate un orario comodo, anche dopo le 19 e alzate lo sguardo a circa 60° dall'orizzonte, partendo da SUDOVEST-OVEST. A occhio nudo vi appariranno come uno sbuffo lattiginoso di luce, quasi evanescente, mentre con un binocolo o con un telescopio a bassi ingrandimenti potrete scorgere molti più dettagli.

Insieme alle Pleiadi, per tutta la prima metà del mese, sarà facile distinguere anche un puntino luminoso aggiuntivo: si tratta del nostro caro amato, che per un bel po' di tempo percorrerà la stessa "traiettoria" dell'ammasso. Un motivo in più per dare uno sguardo più attento.

Ovviamente dovrete sperare in un cielo terso e libero dalle nuvole. Sull'Italia in questo momento sembra la situazione sia sgombra e pulita, ma il mese è lungo e i centri meteo internazionali ci avvertono che forse una nuova ondata di gelo è in arrivo, quindi se doveste cimentarvi in un'avventura astronomica notturna ricordatevi di equipaggiarvi a dovere! Buon caccia stellare.