Cielo serale di novembre: gli eventi astronomici più interessanti del mese

Come ogni inizio mese ci ritroviamo con il nostro appuntamento per mettere in evidenza ciò che il cielo notturno ha da offrirci. I mesi invernali - si sa - sono i più difficili per gli astro-amatori, ma non per questo sono privi di bellezze e di tante curiosità, e novembre non è da meno.

Ottobre si è da poco concluso e ha portato via con sé anche quelle poche possibilità rimaste di poter vedere il nucleo galattico della nostra Via Lattea: ora che è iniziato novembre dovremo accontentarci di vedere solo il braccio “meno denso”, portandoci via uno spettacolo che era prerogativa delle notte estive. Ma come vi abbiamo detto poc’anzi non c’è da essere tristi: il cielo di queste sere – sebbene si inizi ad avvertire il freddo e la difficoltà nell’osservare all’aria aperta – potrà regalare ottimi momenti di osservazione astronomica.

Tra congiunzioni interessanti, “moti retrogradi” e sciami meteorici ecco un veloce calendario che potrà tornarvi utile:

Luna-Saturno-Giove : abbiamo visto già nei mesi precedenti che è capitato spesso di assistere a varie congiunzioni tra pianeti e il nostro satellite, e a novembre non mancherà una bella formazione “triangolare” tra Giove, Saturno e la Luna. L’unione apparente dei tre corpi celesti avverrà il giorno 19 novembre , ottimo da osservare dopo le 18:30. Un orario tutto sommato molto comodo se consideriamo le levatacce che più volte abbiamo dovuto fare per assistere ad altri tipi di congiunzioni. Concentratevi verso SUDOVEST ! Sebbene i giganti del sistema solare si congiungano spesso, quella di quest’anno è davvero particolare: Giove e Saturno, infatti, raggiungeranno l’apice il 21 dicembre 2020 , con una congiunzione così ristretta che non si vedeva da molti anni, portandoli quasi ad una “sovrapposizione” (e la prossima così di rilievo sarà nel 2080 !);

: abbiamo visto già nei mesi precedenti che è capitato spesso di assistere a varie congiunzioni tra pianeti e il nostro satellite, e a novembre non mancherà una bella formazione “triangolare” tra Giove, Saturno e la Luna. L’unione apparente dei tre corpi celesti avverrà il giorno , ottimo da osservare dopo le 18:30. Un orario tutto sommato molto comodo se consideriamo le levatacce che più volte abbiamo dovuto fare per assistere ad altri tipi di congiunzioni. Concentratevi verso ! Sebbene i giganti del sistema solare si congiungano spesso, quella di quest’anno è davvero particolare: Giove e Saturno, infatti, , con una congiunzione così ristretta che non si vedeva da molti anni, portandoli quasi ad una “sovrapposizione” (e la prossima così di rilievo sarà nel !); Luna-Venere (e Mercurio) : se cercate qualcosa di più ardito allora la congiunzione tra la Luna e Venere fa al caso vostro: il pianeta infernale – sebbene rappresenti da sempre uno dei corpi celesti più luminosi della volta celeste- è di difficile osservazione , soprattutto se inteso in congiunzione con la Luna. Più ci si inoltra nell’inverno e più tramonterà presto e sorgerà tardi, avendo una finestra di osservabilità sempre più ristretta. La congiunzione con il nostro satellite allora, capirete che rappresenta un momento molto singolare per i due corpi celesti: l’appuntamento è per la giornata del 13 novembre, tra le ore 05:20 e le 06:30 , direzione EST-SUDEST. Attenzione se usate telescopi o binocoli! La nostra Stella sorge sempre molto vicina a Venere, quindi occhio all’orario del sorgere del Sole! Come bonus, se sarete particolarmente fortunati, potrete vedere anche Mercurio bassissimo sull’orizzonte proprio in tali frangenti;

: se cercate qualcosa di più ardito allora la congiunzione tra la Luna e Venere fa al caso vostro: il pianeta infernale – sebbene rappresenti da sempre uno dei corpi celesti più luminosi della volta celeste- è di , soprattutto se inteso in congiunzione con la Luna. Più ci si inoltra nell’inverno e più tramonterà presto e sorgerà tardi, avendo una finestra di osservabilità sempre più ristretta. La congiunzione con il nostro satellite allora, capirete che rappresenta un momento molto singolare per i due corpi celesti: l’appuntamento è per la giornata del , direzione EST-SUDEST. Attenzione se usate telescopi o binocoli! La nostra Stella sorge sempre molto vicina a Venere, quindi occhio all’orario del sorgere del Sole! Come bonus, se sarete particolarmente fortunati, potrete vedere anche Mercurio bassissimo sull’orizzonte proprio in tali frangenti; Luna-Marte: anche Marte passa a fare un saluto al nostro satellite, mostrandosi in sua compagnia il giorno 25 novembre ad un orario piuttosto comodo: dalle 17:00 in poi, continuando per tutta la serata (ma vi consigliamo di concentrarvi sulla loro ricerca dopo le 18, quando ormai sarà già piuttosto buio). Orientatevi verso SUDEST e ricordatevi che Marte e la Luna percorreranno la volta celeste per poi tramontare ad OVEST alle ore 02:19;

Nel cielo di novembre ci sarà spettacolo, inoltre, di diversi sciami meteorici, con il più famoso che prende il nome di “Leonidi” (originatesi dai frammenti lasciati dalla cometa Tempel-Tuttle). Raggiungerà il massimo di attività nei giorni tra il 15 e il 17 novembre.

La piccola curiosità con cui vi lasciamo è questa: Marte fino al 15 novembre continuerà ad essere in “moto retrogrado”, ma dopo quella data tornerà al suo modo diretto. A causa della posizione di Terra e Marte la traiettoria apparente di quest’ultimo ci sembra, in determinati periodi dell’anno, andare nella direzione opposta della volta celeste, disegnando una sorta di cappio nel cielo. Qui sotto trovate una foto esplicativa che abbiamo generato per voi.