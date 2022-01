Cifre da paura per Lenovo Legion Y90: lo smartphone avrà 22 GB di RAM e 640 GB di memoria?

Oltre al rumoreggiato tablet da gaming di piccole dimensioni, Lenovo è da tempo al lavoro sul suo prossimo smartphone da gaming Lenovo Legion Y90 di cui sono trapelate di recente le specifiche tecniche. I numeri condivisi fanno veramente paura: si arriva a 22 GB di RAM e 640 GB di archiviazione interna!

A riportare la scheda tecnica integrale è stato il tipster Panda is bald sul social network cinese Weibo, dove il pubblico asiatico è rimasto veramente sorpreso dalle potenziali specifiche. Innanzitutto, come detto in apertura, Lenovo Legion Y90 dovrebbe proporsi con 18 GB di RAM fisica e 4 GB aggiuntivi ottenibili virtualmente, mentre lato archiviazione si parla di due blocchi rispettivamente da 512 GB e 128 GB combinati in un unico comparto. Numeri mai visti prima sul mercato smartphone, nemmeno nei modelli da gaming più performanti.

Segue poi un display di alta qualità, un pannello AMOLED da 6,92 pollici con refresh rate di 144 Hz e frequenza di campionamento del tocco pari a 720 Hz. Sempre lato multimedia, troviamo un comparto fotocamera soddisfacente: doppia fotocamera posteriore da 64 MP e 16 MP, e singolo sensore anteriore da 44 MP Samsung Isocell GH1. La batteria in dotazione è da 5.600 mAh con ricarica rapida a 68W e, infine, il chipset è il top di gamma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Tra le varie funzionalità pensate per gestire carichi pesanti e ottimizzare l’esperienza di gioco troviamo il sistema di raffreddamento attivo a due ventole, doppio motore per la vibrazione e ben sei tasti, di cui quattro dorsali e due a doppia corsa. Insomma, il meglio del meglio per gli amanti del gaming mobile. Quando arriverà? Si parla di un lancio nel mese di febbraio, ma non è certo il suo approdo in Occidente.

A tale proposito, in Italia è scomparso dai negozi Lenovo Legion Phone Duel 2, l’ultima iterazione da gaming vista nel Belpaese.