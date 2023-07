È assurdo: questi cigni sono drogati di oppio e stanno distruggendo tutto

Per quanto possa apparivi assurdo è successo realmente. Una colonia di cigni letteralmente dipendenti dai papaveri, ha devastato diversi campi agricoli situati nella periferia della città di Komarno in Slovacchia.

I fatti risalgono precisamente allo scorso febbraio, con dei danni che ammontano ad almeno 10.000 euro secondo i primi dati trapelati. Sono infatti andati distrutti ben cinque ettari di coltivazioni di papaveri. Dopo aver visto le origini dell'oppio, scopriamo i suoi effetti anche nel mondo animale.

Questi magnifici uccelli, si sono totalmente drogati di questi fiori, fino a poter essere definiti "tossicodipendenti". Come potete osservare nel breve filmato, i comportamenti spesso messi in atto erano infatti quelli della classica crisi di astinenza con i cigni che non solo non accennavano minimamente ad andarsene, ma apparivano anche decisamente confusi e disorientati.

"Sono arrivati gradualmente fino a quando abbiamo contato più di 200 cigni qui", le parole del contadino Balints Pam, che coltiva papaveri da molti anni senza mai aver vissuto nulla di simile in precedenza. Gli uccelli sono rimasti attratti oltre che dai fiori, anche dalla grande disponibilità di acqua presente in pozze e laghetti nella zona.

Colpiti dagli effetti narcotici dell'oppio, i cigni hanno dopo breve tempo perso anche la capacità di volare. "L'intero baccello del papavero è tossico, tranne i semi. Ma i cigni non lo sanno e così stanno male", ha dichiarato lo stesso Pam. Come riuscire a gestire dunque una situazione tanto delicata?

Similmente a ciò che avviene nell’essere umano, l'Agenzia slovacca per la protezione dell'ambiente insieme a diversi e numerosi gruppi di volontari, hanno provato a trasferire i cigni in un'altra zona con la finalità di riuscire finalmente a disintossicarli.

Come sappiamo (purtroppo) perfettamente però, non è detto che gli esperti ci riescano. Esiste infatti un alto rischio che gli animali possano tornare in quei campi non appena saranno liberati e ne avranno nuovamente l'occasione. Chissà cosa penserà Re Carlo III proprietario dei cigni del Regno Unito di questa bizzarra, ma allo stesso tempo triste, vicenda.