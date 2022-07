In questo cimitero anglosassone di 1.600 anni fa è avvenuta una scoperta straordinaria!

Facile cadere in inganno quando si parla di “ferrovie ad alta velocità”, associandole a periodi di sviluppo relativamente recenti, ma in realtà fanno parte di quei progetti radicati nell’antichità. Un esempio? È l’High Speed 2 (HS2), un progetto pensato per sorgere vicino Londra e studiato durante il V secolo d.C.

Tuttavia, dispiacendoci per gli amanti dei treni, oggi non ci si focalizzerà su HS2 ma su ciò che è stato trovato nei pressi del sito dovrebbe sarebbe sorto l’amplesso ferroviario: un ricco cimitero pagano. E quando parliamo di cimiteri antichi, si parla di corredi funebri estremamente interessanti.

Le nuove scoperte, che comprendono più di 100 scheletri, sono tra i più importanti reperti archeologici realizzati lungo il percorso HS2, che alla fine collegherà le città inglesi di Londra, Birmingham e Manchester.

"Quando troviamo cimiteri anglosassoni, è probabile che ci siano pochi individui, talvolta 20 o 30", ha detto a WordsSideKick.com Rachel Wood, l'archeologa principale dell'appaltatore HS2 Fusion JV. "Ma qui ne abbiamo 141. Non è il più grande in assoluto, ma è sicuramente in cima alla lista".

Oltre ai resti umani, tra cui un giovane che sembra essere stato ucciso da una lancia, gli archeologi hanno portato alla luce i ricchi corredi funerari con essi sepolti, come spille e anelli d'argento e altri metalli decorati con oro.

In molte tombe sono stati trovati anche kit per la cura personale con pinzette e cucchiai per rimuovere il cerume, e alcuni degli oggetti, come perle d'ambra e vasi di vetro. Furono probabilmente portati in Gran Bretagna dall'Europa continentale. L'alto rango e il costoso corredo funerario suggeriscono che chiunque sia stato sepolto nel sito, che si affaccia sulle vaste e pianeggianti terre di Aylesbury Vale a nord, appartenesse a una ricca comunità anglosassone, ha detto Wood.

Potrebbe anche essere stato l'ultimo luogo di riposo di un'unica famiglia benestante di proprietari terrieri per diverse generazioni. "È probabile che tutti gli altri nella loro comunità siano stati sepolti da qualche altra parte", e non in questo nuovo cimitero, ha detto. "Sembrano chiaramente che abbiano scelto un posto per seppellire i ricchi".

Il cimitero vicino alla città di Wendover è una delle prime tracce di abitazione anglosassone in Gran Bretagna. Le tombe successive risalgono al VI secolo, ma le prime risalgono a quello precedente, forse solo poche generazioni sopravvivono alla fine del dominio romano diretto intorno al 410 d.C.

Gli anglosassoni sepolti a Wendover erano decisamente armati: i corredi funerari includevano una spada di ferro, 15 punte di lancia e i resti di sette scudi, ha detto Wood. Una punta di metallo, probabilmente l’estremità di una lancia, è stata trovata nelle ossa della colonna vertebrale di un uomo e sembra averlo ucciso; le ricostruzioni suggeriscono che provenisse da un colpo al fronte.

Ma non c'erano altre prove palesanti che le persone sepolte lì avessero vissuto una vita perennemente in conflitto a causa degli scontri romano-britannici, ha detto Wood.

Gli scavi nel cimitero hanno anche portato alla luce 51 coltelli, che potrebbero essere interpretati oggi come armi, ma a quel tempo erano all'ordine del giorno. "Lo guarderesti oggi e penseresti che se una persona è stata sepolta con un coltello, allora quella deve essere un'arma", ha detto. "Ma è così che mangiavano: le forchette non erano [funzionali come quelle odierne] e avevano tutti piccoli coltelli per mangiare".

Una delle tombe anglosassoni di Wendover si distingue come particolarmente ricca. L'individuo nella tomba, una donna, è stata sepolta con una vasta gamma di corredi funerari che suggeriscono che fosse di alto rango, ha detto Wood.

Includevano una ciotola decorata in vetro verde chiaro che fu forse creata all'inizio del V secolo e potrebbe essere stata un cimelio di famiglia del periodo romano. La donna fu anche sepolta con diversi anelli, di cui uno d'argento; spille; accessori per cinture di ferro; e ornamenti d'avorio.

Gli oggetti nelle tombe e le condizioni degli scheletri suggeriscono che la prima comunità anglosassone vicino a Wendover fosse meno bellicosa di quanto ci si potesse aspettare per l'epoca, ha detto Woods. "Se si trattava di un gruppo di persone che sono state uccise in battaglia, avremmo visto molte ossa rotte, buchi nei crani, cose del genere", ha detto. "Ma sembra più un'immagine di una comunità pacifica e ben colta".

[Credito immagine: HS2]