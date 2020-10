Un cimitero in Belgio è stato invaso da gamberi che riescono a 'clonarsi'

Il gambero marmorizzato (Procambarus virginalis) è una creatura molto particolare: ogni femmina, depone centinaia di uova che danno vita a dei cloni, ognuno in grado di fare altrettanto. Ciò significa solo una cosa: qualsiasi luogo decidano di conquistare, grazie a questa "abilità" di riproduzione, lo conquistano... anche un cimitero.

La popolazione globale di questi voraci riproduttori è stata riconosciuta come discendente di una singola femmina nel 2018. La specie è diventata molto invasiva ed è già stato bandita nell'Unione Europea e in alcune parti degli Stati Uniti per la grandissima minaccia che rappresenta per gli ecosistemi di acqua dolce.

In Belgio, un cimitero è stato invaso proprio da questi gamberi cloni e si sospetta che siano stati rilasciati in natura dall'acquario privato di qualcuno. Questo esercito ha preso dimora nelle pozze d'acqua dolce e nei ruscelli del cimitero di Schoonselhof ad Anversa. Sono lunghi 10 centimetri e possono scavare fino a un metro nel terreno.

Queste creature sono diventate un vero problema. "È impossibile radunarli tutti", ha dichiarato Kevin Scheers, del Flemish Institute for Nature and Woodland Research. "È come cercare di svuotare l'oceano con un ditale". Attualmente le autorità competenti non sanno ancora come agire contro questo invasore autoreplicante. Infestazioni simili in Spagna sono state trattate con l'uso di veleni, ma tali trattamenti a base chimica non sono consentiti in Belgio.

Insomma, staremo a vedere quali soluzioni verranno intraprese contro queste creature. Una battaglia simile sta venendo combattuta in USA contro il famigerato "calabrone assassino".