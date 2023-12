Un cimitero dell'Età della Pietra sfida le nostre idee sugli umani preistorici

Un enorme cimitero scoperto in Lapponia rappresenta un vero e proprio enigma per quanto riguarda le antiche popolazioni del Nord Europa; cos'ha portato questi esseri umani a spingersi nel freddo gelido (al limite del circolo polare artico) per seppellire i propri defunti? Scopriamo lo studio.

Come si evidenzia in una recente analisi, si tratta forse del cimitero dell'Età della Pietra più grande mai trovato. Risale più precisamente a 6500 anni fa e si trova nell'intricata foresta boreale della Finlandia, in Lapponia, appena 80 chilometri sotto il circolo artico.

Il luogo sembra ospitare più di 200 sepolture, un numero impressionante considerando quanto a nord si trovi (e quanto sia fredda questa parte del mondo). "La ricerca pone delle domande sul perché questo posto esiste così in alto sulla mappa e se ci sono altri cimiteri simili da scoprire nella Baia di Botnia," spiega Aki Hakonen, a capo dello studio.

Purtroppo, nonostante il freddo, i resti dei corpi sono quasi del tutto scomparsi nei millenni a causa dell'elevata acidità del terreno.

Ma i ricercatori sono comunque riusciti ad analizzare le fosse nel terreno, comparandole ad altre risalenti allo stesso periodo (come ad esempio gli insoliti buchi in Inghilterra); in particolare hanno trovato tracce di resti carbonizzati e pigmenti di ocra rossa. Ancora non ne conosciamo il motivo, ma questi pigmenti potrebbero aver avuto un profondo significato spirituale per le popolazioni.

"Un'antica associazione tra l'ocra rossa e il fuoco ardente che dona la vita è solo una delle possibilità, ma risuona profondamente in questa regione subartica," affermano gli studiosi. Ora sono in programma mappature radar del luogo, al fine di svelare i misteri culturali del cimitero.

A tal proposito, non dimentichiamoci che nell'Età della Pietra i nostri antenati erano predatori ipercarnivori.