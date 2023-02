Cina, il 30% del PIL passa per la tecnologia: è il secondo produttore di chip al mondo

Mentre la Cina si prepara alle sanzioni USA con la costruzione della prima Fab di chip di Huawei e SMIC, un'indagine rivela che il peso del chipmaking cinese è molto maggiore di quanto pensassimo. Pechino, infatti, sarebbe addirittura il secondo Paese al mondo per numero di chip prodotti dalle compagnie nazionali.

L'ultima analisi della Semiconductors Industry Association (SIA), infatti, ha riportato che il settore dei chip ha generato vendite per 573,5 miliardi di Dollari nel solo 2022, il 3,2% in più rispetto allo scorso anno. La Cina rimane la prima potenza mondiale per vendite e ricavi, poiché da sola essa riceve il 33% circa di tutti i ricavi del settore. In termini di volumi, invece, essa si trova appena dopo gli Stati Uniti.

I dati, tuttavia, si riferiscono al periodo precedente l'inizio della chip war tra Washington e Pechino degli ultimi mesi: con il blocco delle esportazioni di chip e macchinari per Fab voluto dalla Casa Bianca, infatti, la situazione di Pechino potrebbe peggiorare rapidamente, e i dati riferiti al 2023 potrebbero essere molto peggiori rispetto a quelli dell'anno appena conclusosi.

Secondo le stime, il settore tecnologico comporrebbe il 30% del PIL cinese del 2022. Un dato incredibile, specie se consideriamo che il Paese asiatico si caratterizza per un settore dei chip ancora piuttosto arretrato rispetto ai principali competitor occidentali. In effetti, la produzione cinese si caratterizza per alti volumi combinati ad un basso tasso di innovazione e, in generale, ad una qualità produttiva inferiore rispetto a Paesi come gli Stati Uniti, Taiwan e la Corea del Sud.

Al momento, la Cina starebbe puntando a diventare il Paese leader nella ricerca su IA e PC quantistici, compiendo una serie di grandi passi avanti in tal senso negli ultimi anni. Tuttavia, le sanzioni degli Stati Uniti e dei loro alleati potrebbero cambiare drasticamente i piani cinesi per i prossimi anni.

In ogni caso, i maggiori chipmaker cinesi sono UNISOC, HiSilicon, ZhaoXin e IDM, mentre nel settore delle memorie le principali compagnie attive nel Paese sono Yangtze Memory Technology Corp e ChangXin Memory Technologies.