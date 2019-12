La Cina dice addio al GPS: dal 2020 debutterà il sistema proprietario

La piattaforma di localizzazione proprietaria della Cina, che andrà a mettersi in diretta concorrenza con il GPS, è quasi pronta dopo anni di lavoro e si appresta a debuttare su milioni di smartphone già dalla prima metà del 2020. Il responsabile del progetto, Ren Chengqi, ha rivelato che l'infrastruttura Beidou è stata completato ad inizio mese.

Il responsabile del progetto ha anche confermato che gli ultimi due satelliti necessari per offrire il sistema agli utenti saranno mandati in orbita "prima del 2020", e daranno il via alla terza fase dal progetto, che rappresenterà anche il culmine del sistema satellitare, per cui non sono previsti aggiornamenti sostanziali fino al 2035.

Interessante anche notare come gli utenti cinesi non dovranno apportare alcuna modifica ai propri dispositivi per sfruttare la nuova rete. Secondo il Nikkei, circa il 70 percento degli smartphone attivi in Cina supportano già Beidou, e 120 partner hanno già mostrato il loro interesse nei confronti della nuova tecnologia di mappatura.

Come accaduto con il GLONASS russo, la decisione di puntare su un sistema di navigazione proprietario è dettata principalmente dalla necessità d'indipendenza manifestata dal governo cinese, che non intende più sfruttare un sistema gestito dagli Stati Uniti. Beidou permetterà l'uso in più settori e senza alcun tipo di restrizione.