La Cina afferma di aver trovato un modo per sviluppare armi laser illimitate

La Cina potrebbe aver appena segnato un punto cruciale nella corsa globale alle armi laser. Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, rappresentanti dell'Università Nazionale di Tecnologia della Difesa hanno annunciato di aver sviluppato un sistema di raffreddamento all'avanguardia ai laser ad alta energia per funzionare all'infinito.

Sebbene la tecnologia laser esista da decenni, i fasci ad alta energia generano così tanto calore in eccesso che spesso causano malfunzionamenti, rendendo difficile la realizzazione di sistemi d'arma efficaci a livello globale.

Il segreto dietro questa potenziale rivoluzione? Un sistema che utilizza gas per rimuovere il calore in eccesso, permettendo alle armi di sparare fasci laser precisi per un tempo indefinito senza perdere potenza o subire distorsioni. "Fasci di alta qualità possono essere prodotti non solo nel primo secondo, ma anche mantenuti all'infinito", ha dichiarato il team in un nuovo articolo sulla presunta tecnologia di raffreddamento.

Non è tutto: queste armi laser potrebbero offrire una soluzione più economica rispetto ai tradizionali sistemi missilistici, dato che non richiederebbero munizioni tradizionali. Inoltre, potrebbero essere utilizzate per abbattere satelliti, come quelli del sistema Starlink di Elon Musk. Tuttavia, è fondamentale affrontare queste affermazioni con un pizzico di scetticismo, almeno fino a quando non vedremo il sistema in azione.

Una cosa è certa: se queste rivendicazioni si rivelassero vere, la Cina potrebbe davvero aver compiuto un passo avanti significativo nel campo delle armi laser, posizionandosi in una posizione di vantaggio rispetto ad altre potenze globali, anche se la Russia afferma di essere a buon punto.