La Cina ha appena superato gli Stati Uniti in un argomento inaspettato

La Cina sta pian piano superando gli Stati Uniti in molti ambiti. Se secondo Harvard il paese surclasserà gli USA tra 10 anni in ambito tecnologico, proprio recentemente ha guadagnato il titolo di più grande produttore di articoli di ricerca scientifica in termini sia di quantità che di qualità.

Tra i fattori determinanti abbiamo: il numero di articoli scientifici prodotti, il numero di brevetti depositati, le spese di ricerca e sviluppo (R&S) e il numero di ricercatori. "La Cina è uno dei primi paesi al mondo in termini di quantità e qualità di articoli scientifici", ha dichiarato Shinichi Kuroki dell'Agenzia giapponese per la scienza e la tecnologia. "Per diventare il vero leader globale, dovrà continuare a produrre ricerche riconosciute a livello internazionale."

Dopo gli USA, in classifica troviamo rispettivamente Regno Unito, Germania, Australia, Italia, Canada, Francia e India. Gli States sono i primi per quanto riguarda le spese di ricerca e sviluppo e per il numero di società scientifiche, ma sono stati superati dalla Cina in termini di numero di università, istituzioni pubbliche scientifiche e ricercatori.

Non solo da questo punto di vista: il Dragone ha intenzione di superare la nazione occidentale anche per quanto riguarda la "corsa allo spazio". La NASA è ancora un'agenzia spaziale incredibilmente potente, ma la China National Space Administration sta recuperando terreno rapidamente... e ha perfino intenzione di creare una base su Marte.