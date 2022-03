La Cina aprirà le porte della sua stazione spaziale alle attività commerciali

La Cina sta sviluppando la sua Stazione Spaziale in orbita intorno alla Terra e recentemente, secondo quanto affermato da Zhou Jianping, il capo progettista del programma di volo spaziale umano, anche la struttura orbitante del Paese aprirà le sue porte per delle attività commerciali private - la stessa idea annunciata tempo fa per l'ISS.

"Ci sono molte possibilità", ha dichiarato Zhou la settimana scorsa all'emittente statale China Central Television. "Ci auguriamo che ci saranno protagonisti spaziali commerciali competitivi ed economici che parteciperanno allo sviluppo delle applicazioni spaziali e dello sviluppo delle risorse spaziali". Tutto questo quando la stazione cinese sarà completamente operativa.

Questa è la prima conferma che la Cina aprirà la stazione di Tiangong agli operatori commerciali. La costruzione della stazione dovrebbe essere completata quest'anno, e ci sono in programma sei lanci che andranno ad aggiungere due nuovi moduli scientifici al modulo Tianhe esistente. "Il coinvolgimento commerciale nello spazio è stato nella mente di tutti in patria e all'estero", continua Zhou. "Questo dimostra la crescente importanza del settore spaziale per la scienza e lo sviluppo economico".

L'idea è stata presa a pari passo dalle intenzioni della NASA, che nel 2019 ha annunciato ufficialmente che avrebbe aperto le sue porte a dei partener commerciali. "La CMSA ha affermato molte volte che siamo attivi nella promozione dell'apertura per il laboratorio spaziale cinese, aperto a scienziati e ingegneri nazionali e internazionali", afferma infine Zhou.