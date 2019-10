La Cina arriva su Marte! Ecco la prima foto del Mars Explorer, sarà lanciato nel 2020

Marte sta diventando una meta ambita da molti paesi. Ad aggiungersi alla lista dei futuri esploratori del Pianeta Rosso c'è la Cina, che ha presentato ufficialmente al mondo il futuro veicolo che sbarcherà sul vicino della Terra.

"La missione procede senza intoppi", annuncia la China Global Television Network (CGTV), emittente gestita dallo stato "Se non ci sono intoppi, l'esploratore di Marte verrà lanciato nel 2020 e arriverà prima del 2021."

La missione includerà il lancio di un orbiter, un lander e un rover, secondo le informazioni trapelate dalla China Aerospace Technology Corporation. La missione è stata ideata per esaminare l'atmosfera, l'ambiente e le caratteristiche geologiche e magnetiche del Pianeta Rosso, ha affermato Ye Jianpei, capo scienziato dietro il progetto.

Per raggiungere il pianeta, l'astronave verrà inviata in un'orbita geosincrona tramite il missile Long March 5, per poi condurre un volo di sette mesi. Su Marte, il veicolo spaziale cinese avrà compagnia, visto che nello stesso periodo arriveranno il Mars 2020 della NASA e il Rosalind Franklin dell'ESA.

"L'esplorazione di Marte è un'impresa innovativa. Se dovesse rivelarsi un successo, sarà la prima volta che un paese completerà tre obiettivi in una sola missione ", ha aggiunto infine Ye. La corsa per Marte sta per iniziare.