In Cina gli astronomi hanno scoperto gli alieni? Facciamo chiarezza

Negli ultimi giorni una voce si sta facendo sempre più insistente per quanto riguarda la Cina e la presunta scoperta degli alieni. In poche parole, utilizzando un radiotelescopio è stato captato un segnale alquanto particolare, che subito è stato pubblicato sul sito web del quotidiano cinese Science and Technology Daily e poi rimosso.

Stiamo parlando di FAST, il radiotelescopio più grande al mondo. Quest'ultimo può raccogliere segnali incredibilmente deboli ed è capace di analizzare 38 miliardi di campioni al secondo che vengono poi elaborati in un gruppo di computer ad alte prestazioni, successivamente questi producono dei grafici dei segnali radio in arrivo.

Questa sensibilità, però, è anche un'arma a doppio taglio: perché potrebbe far scoprire interferenze radio che altrimenti sarebbero troppo deboli per essere rilevate, incluse quelle provenienti dal nostro stesso pianeta (una cosa del genere è già successa lo scorso anno e ve lo abbiamo raccontato).

Gli scienziati con BLC1, il nome del segnale sfatato lo scorso anno, hanno impiegato 365 giorni per analizzare l'origine. Allo stesso modo gli esperti della Cina dovrebbero prendersi tutto il tempo di cui hanno bisogno prima di affermare che il segnale trovato provenga da un'altra civiltà extraterrestre.

Perfino il professor Zhang Tongjie, scienziato capo del China Extraterrestrial Civilization Research Group, ha dichiarato ciò nel suo rapporto sulla rivista Science & Technology Daily: "La possibilità che il segnale sospetto sia una sorta di interferenza radio è molto alta e deve essere ulteriormente confermato ed escluso. Questo potrebbe essere un processo lungo".

Così come disse Carl Sagan: "Affermazioni straordinarie richiedono prove straordinarie". Le affermazioni straordinarie in questo caso sono state fatte, ma delle prove nemmeno l'ombra. Insomma, è ancora presto per cantare vittoria e non possiamo far altro che aspettare nuove affermazioni dal team che ha effettuato le scoperte.