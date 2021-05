Cina attacca Microsoft e Tencent: raccolgono illegalmente i dati sensibili degli utenti?

In Cina la Cyberspace Adminitration of China (CAC) si è attivata nel corso degli ultimi giorni per proteggere i dati sensibili dei cittadini internauti, muovendo una dura critica verso diversi giganti del mondo tech tra cui ByteDance, Tencent e Microsoft, quest’ultima a causa di LinkedIn e Bing.

In tutto, secondo quanto riportato dai giornalisti di South China Morning Post e annunciato originariamente dall’ente competente tramite WeChat, sarebbero 105 le applicazioni osservate dalla CAC e che avrebbero violato la nuova normativa entrata in vigore il 1° maggio 2021. La violazione della privacy degli utenti da parte di tali programmi sarebbe stata stabilita solamente dopo una loro meticolosa analisi; ora le aziende avranno 15 giorni per adeguarle alla normativa.

La stretta nei confronti delle aziende per agire a favore dell’utenza in realtà è iniziata ancora nel dicembre 2020, quando già si stava facendo largo l’ipotesi di una nuova legge per proteggere i dati personali da un utilizzo improprio. Il Ministero dell’Industria e dell’IT ha infine specificato che i fornitori delle app interessate, che vanno da videogiochi a programmi per e-commerce e chat, sono ritenuti diretti responsabili e per questo dovranno muoversi in maniera rapida ed efficace, oltre che trasparente, per assicurare la risoluzione dei problemi segnalati.

Nel mentre il governo cinese si è mosso anche contro le criptovalute: secondo il National Internet Finance Association of China, la China Banking Association e la Payment and Clearing Association of China, infatti, “i token digitali non hanno alcun valore reale” e mettono a rischio l’ordine finanziario.