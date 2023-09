Cina, nuovo attacco ad Apple: l'App Store non è tra gli store a regola

L’Autorità Cinese che si occupa della regolamentazione del cyberspazio ha pubblicato oggi la prima lista degli app store mobili che hanno presentato la documentazione richiesta e che quindi si sono messi in regola.

Nella lista troviamo complessivamente 26 app store gestiti da varie tipologie di aziende: spiccano i nomi di Tencent, ma anche di Huawe, Ant Group, Baidu, Xiaomi e Samsung mentre manca all’appello l’App Store di Apple, che come noto rappresenta l’unico modo per effettuare il download di applicazioni sui dispositivi della società americana.

Reuters, che ha riportato la notizia, ha provato a contattare Apple per un commento ma non ha ricevuto risposta. È indubbio però che la notizia sia destinata a fare scalpore, soprattutto perchè segue alla notizia di qualche giorno fa che la Cina ha vietato gli iPhone ai dipendenti pubblici, alludendo a presunti pericoli di spionaggio da parte della compagnia americana senza però presentare prove.

Come noto, negli ultimi anni Pechino ha ampliato la sua politica di spionaggio e monitoraggio delle attività di smartphone ed app ed ora chiede ai gestori degli app store e gli sviluppatori di inviare dei dettagli alGoverno Centrale. L’assenza dell’App Store di Apple dalla lista lascia intuire che la compagnia di Cupertino non abbia accolto le richieste e per tale ragione non sono da escludere novità anche drastiche nei prossimi giorni.