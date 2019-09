La Cina attiva ufficialmente FAST, il radiotelescopio più grande del mondo

La Cina ha attivato ufficialmente il radiotelescopio FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical Radio Telescope). Si tratta del radiotelescopio più grande del mondo e tre volte più sensibile dell'Osservatorio di Arecibo.

FAST è una parabola fissa lunga 500 metri, ed è composta da 4.450 singoli pannelli. Il radiotelescopio è situato nella concavità di un bacino naturale (chiamata depressione Da Wo Dang), che si trova nel sud-ovest della Cina.

A fine settembre il radiotelescopio sarà sottoposto a una revisione finale. "Ci aspettiamo una revisione di successo a livello nazionale, così passeremo dall'essere un progetto di costruzione a una struttura completa", ha dichiarato Li Di, capo scienziato della FAST e leader della divisione di radioastronomia del National Astronomical Observatories of Chinese Academy of Sciences (NAOC).

In questa revisione finale, FAST dovrà dimostrare di soddisfare le specifiche richieste. Stabilite per la prima volta nella proposta di progetto del telescopio nel 2008. "Una volta superato il controllo, FAST potrà esplorare l'Universo", afferma Jiang Peng, ingegnere capo e vicedirettore del FAST Operation and Development Center, NAOC.

Sebbene FAST sia stato interamente finanziato dal governo cinese, Li e Jiang hanno intenzione di aprire le porte agli scienziati internazionali. Tuttavia, l'ultima parola spetta al governo della Cina.

Il radiotelescopio sarà utilizzato per studiare - con una sensibilità mai vista prima - una grande varietà di oggetti astronomici. Sopratutto sarà molto utile per rilevare i Fast Radio Bursts (FRB) e le pulsar. "Queste osservazioni potrebbero migliorare la nostra comprensione della fisica delle alte energie, dell'evoluzione delle stelle e dell'evoluzione delle galassie", afferma Jiang.

Oltre 500 scienziati hanno già inviato 133 proposte per effettuare delle ricerche con il radiotelescopio. Sicuramente in futuro verranno effettuate grandi scoperte con FAST. Non vediamo l'ora di scoprirle.