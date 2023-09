Cina, ban per iPhone 15? Il principale operatore del paese potrebbe non venderlo

La decisione della Cina di vietare gli iPhone ai dipendenti pubblici potrebbe essere solo la punta dell’iceberg. Secondo quanto riportato da Bloomberg, infatti, il principale operatore del paese China Mobile potrebbe decidere di non commercializzare il nuovo iPhone 15 che sarà presentato la prossima settimana.

Mark Gurman riporta che Apple starebbe cercando di fare il possibile per evitare una crisi, a pochi giorni dal lancio globale dello smartphone. A preoccupare infatti è non solo il ban per i dipendenti statali cinesi, ma anche la concorrenza con gli smartphone dei brand locali ed una “rinascita del nazionalismo cinese” che porta i clienti ad evitare dispositivi stranieri.

A peggiorare ulteriormente la situazione ci pensano le voci emerse nelle ultime ore, secondo cui China Mobile non avrà iPhone 15 disponibili in vendita. Una preoccupazione non di poco conto per Apple, dal momento che la Cina con il passare degli anni è diventato uno dei mercati più importanti per la Mela Morsicata. Al momento però da parte dell’operatore telefonico non sono giunte informazioni e comunicazioni specifiche.

È però molto interessante la chiave di lettura che dà della situazione Bloomberg: la Cina, nonostante le controversie geopolitiche, non avrebbe alcun interesse a bannare l’iPhone nel paese in quanto Apple è una delle società che occupa più persone, ed un divieto potrebbe influire anche sull’economia locale che sta mostrando segni di rallentamento.