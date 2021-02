La Cina ha bisogno di noi: scegliamo un nome per il prossimo rover marziano!

La missione Tianwen-1 è quasi giunta a destinazione: il 10 febbraio entrerà nell'orbita marziana, aspettando il mese di maggio per "ammartare". Nella sonda è custodito il possibile primo rover marziano cinese, e la CNSA chiede ufficialmente aiuto per scegliere un nome adatto al piccolo veicolo.

Prima che il rover marziano atterri, l'Agenzia spaziale cinese tiene al fatto di voler "battezzare" nuovamente il rover, un po' come successo con il rover Perseverance della missione Mars 2020 (il quale è ormai prossimo a toccare il suolo del pianeta rosso).

Sono circa 40 giorni che le votazioni sono aperte e la lista di nomi è stata formalmente presentata il 18 gennaio. Sono stati varati e analizzati circa 1.4 milioni di nomi, proposti da ogni parte del mondo ma adesso la scelta si è ridotta ad una rosa di soli dieci candidati, i più papabili, i quali non sono facili da eliminare.

La votazione è ancora in corso, e può essere seguita da questo sito, dove si trova un codice QR da scannerizzare per aprire l'apposita app Baidu, che gestisce la votazione. C'è tempo fino al 28 febbraio per votare, dopo di che si passerà al conteggio finale.

I dieci nomi finalisti sono presi per lo più da iconografia e simbolismo orientale, e rappresentano figure mitologiche cinesi, concetti confuciani e animali leggendari. Qui troviamo la lista completa:

Hongyii : può essere tradotto in "persistenza" o perseveranza (qualcuno ha detto Mars 2020?);

: può essere tradotto in "persistenza" o perseveranza (qualcuno ha detto Mars 2020?); Zhurong: il nome di un dio del fuoco;

il nome di un dio del fuoco; Qilin : un tipo di unicorno/chimera cinese, coreano e giapponese;

: un tipo di unicorno/chimera cinese, coreano e giapponese; Chi Tu : la "Lepre Rossa", nome di un famoso cavallo appartenente ad un grande Signore della guerra cinese della Dinstia Han;

: la "Lepre Rossa", nome di un famoso cavallo appartenente ad un grande Signore della guerra cinese della Dinstia Han; Qiusuo : "esplorare", facendo riferimento a un'antico testo poetico orientale;

: "esplorare", facendo riferimento a un'antico testo poetico orientale; Zhuimeng : nome di un tipico uccello cinese dal becco rosso, ma spesso assume anche il significato di "perseguire un sogno";

: nome di un tipico uccello cinese dal becco rosso, ma spesso assume anche il significato di "perseguire un sogno"; Nezha : divinità mitologica cinese, protettrice dei viaggiatori;

: divinità mitologica cinese, protettrice dei viaggiatori; Fenghuolun : le armi impugnate da Nezha;

: le armi impugnate da Nezha; Tianxing : concetto che richiama il moto dei corpi celesti;

: concetto che richiama il moto dei corpi celesti; Xinghuo: "scintilla";

Voi quale votereste? Forse per noi occidentali sembrano tutti cacofonici o incomprensibili, ma almeno possiamo basarci sul loro significato e decretare il nostro preferito (per quanto sia complesso tradurre ed esportare delle parole dalle molteplici sfumature e significati).

Vi ricordiamo che la missione cinese Tianwen-1 include sia un orbiter e sia un rover e che sono entrambi partiti dalla Terra lo scorso 20 luglio. Se a maggio atterrà con successo, il rover di circa 240kg- funzionante mediante energia solare - avrà il compito di studiare le caratteristiche del suolo marziano e la potenziale distribuzione del ghiaccio d'acqua mediante il suo strumento radar di analisi sotterranea. Il rover trasporta anche telecamere e strumenti panoramici e multispettrali per analizzare la composizione delle rocce, e potrà regalarci nuove e spettacolari immagini del Pianeta Rosso.