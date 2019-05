La Cina blocca l'episodio finale del Trono di Spade, boom di download illegali

E' andato in onda, nella notte tra domenica e lunedì, l'episodio finale del Trono di Spade, che ha chiuso la fortunata serie tv basata sui romanzi di George R.R. Martin. Come successo già in precedenza, il Grande Firewall della Cina ha impedito la visione dell'episodio sulla piattaforma di streaming Tencent Video.

In un messaggio restituito al momento del via della riproduzione, infatti, si leggeva di "problemi del mezzo di trasmissione". Un portavoce di HBO, interpellato dal Wall Street Journal ha affermato che la rete non ha avuto alcun problema con la trasmissione dell'episodio, ma a Tencent è stata impedita la messa in onda a causa delle dispute commerciali in corso con gli Stati Uniti.

I fan della serie tv sono stati costretti ad affidarsi a piattaforme di streaming illegali e siti di pirateria per poter guardare il finale di una delle serie più apprezzate degli ultimi anni. Al momento non sono stati diffusi i dati specifici sul numero di download registrati nella Cina ed in tutto il mondo, ma Il Trono di Spade negli ultimi anni è anche entrato nei libri di storia per questo tipo di dati.

Il rapporto della Cina con Game of Thrones è stato sempre di odio ed amore. Qualche mese fa abbiamo riportato la notizia riguardante il boom registrato da VPN e Torrent, che gli utenti hanno utilizzato per guardare la serie senza censure.