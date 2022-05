La Cina sta cercando altri pianeti come la Terra da colonizzare

Perché gli esseri umani stanno osservando lo spazio alla ricerca di pianeti simili alla Terra? Perché in luoghi simili è probabile che ci sia la vita. Ciò risponderebbe a domande che da millenni hanno tartassato gli esseri umani, con una successiva evoluzione sia scientifica che filosofica sulla nostra esistenza, ma non solo.

Così come sta accadendo con Marte - la prossima meta degli esseri umani - la scoperta di un mondo simile alla Terra potrebbe far venir voglia di "conquistarlo"... d'altronde è pur sempre il capitalismo che guida la maggior parte delle scelte dei governi, no?

Proprio per questo la Cina ha annunciato i suoi primi piani per cercare nelle stelle pianeti abitabili vicini che potrebbero un giorno espandere lo "spazio vitale" dell'umanità attraverso la Via Lattea. Per il progetto, chiamato Closeby Habitable Exoplanet Survey (CHES), i funzionari propongono di lanciare un telescopio spaziale con un'apertura di 1,2 metri in un punto di Lagrange gravitazionalmente stabile tra la Terra e il Sole.

Una volta raggiunto il punto, il telescopio CHES trascorrerà cinque anni alla ricerca di mondi abitabili attraverso le circa 100 stelle simili al sole entro 33 anni luce, sperando di trovare potenziali mondi capaci di ospitare acqua e forse anche vita. "La scoperta dei vicini mondi abitabili sarà una grande svolta per l'umanità e aiuterà anche gli esseri umani a visitare quei gemelli della Terra e ad espandere il nostro spazio vitale in futuro", afferma Ji Jianghui, astronomo dell'Accademia cinese delle scienze e ricercatore principale della missione.

L'obiettivo è trovare circa 50 esopianeti simili alla Terra (o super-Terre), ma per conquistare questi mondi ci vorrà sicuramente molto (molto!) tempo.