Cina, cercava di importare illegalmente 300 CPU con una cintura: arrestato

Vi ricordate il caso del "CPU Man" cinese, che nel marzo del 2022 ha cercato di entrare in Cina con ben 160 processori Intel attaccati al corpo? Bene, perché forse abbiamo trovato il suo maestro: un altro "contrabbandiere di CPU", infatti, ha tentato di mettere piede sul suolo cinese con una cintura composta da 306 processori.

Stando a quanto riporta Tom's Hardware, il trafficante è stato fermato al porto di Qingmao, mentre cercava di entrare nella Cina continentale dalla città di Macao indossando una "cintura" fatta da ben 306 CPU diverse, sfortunatamente di marchio ancora sconosciuto. Stando ai dati disponibili, si tratterebbe del più grande tentativo di contrabbando di CPU mai sventato dalle autorità cinesi nella storia.

Il quotidiano cinese People Daily spiega che il contrabbandiere si è "fatto beccare" a causa della "postura anormale con cui camminava": d'altro canto, l'uomo stava indossando una cintura da almeno 15 chilogrammi di peso, considerato che ogni CPU ha una massa di circa 50 grammi. Se consideriamo che tutte le CPU erano avvolte in carta e nastro adesivo, il peso finale potrebbe essere stato persino maggiore.

Il giornale di Hong Kong On News, invece, dà una versione leggermente diversa dei fatti, secondo cui solo alcune CPU erano "incollate" alla cintura dell'uomo, mentre molte altre erano appiccicate sulle sue gambe. In effetti, nelle poche immagini trapelate della cattura, il trafficante indossava dei pantaloni e una maglia molto larghi, forse per nascondere delle componenti sotto ai vestiti.

Sono di nuovo i colleghi di Tom's Hardware che, con il loro occhio di falco, hanno scoperto che le CPU potrebbero essere dei Ryzen 7000 di AMD: niente processori Intel, a questo giro. Ovviamente, il trasporto di CPU da Hong Kong e Macao alla Cina continentale non è di per sé illegale, ma lo diventa quando non si dichiarano i prodotti, sui quali è normalmente necessario pagare una tassa di import pari al 13% del prezzo di acquisto.