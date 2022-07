La Cina come la Russia: si punta su Linux per abbandonare Windows

Qualche giorno fa su queste pagine abbiamo pubblicato la notizia relativa al boom della pirateria in Russia a seguito del via all’invasione dell’Ucraina, e di come la nazione stia puntando sempre più su Linux per abbandonare la dipendenza da Windows. A quanto pare anche la Cina starebbe facendo lo stesso.

Come riportato da The Register, infatti, la Cina è vicina all’eliminazione di Windows dai propri PC, un obiettivo che per altro sta perseguendo da oltre due decenni per ridurre la dipendenza dai software occidentali.

Grazie al progetto openKlyn, la nazione del Dragone potrebbe dare un boost importante ai piani in quanto l’obiettivo è portare alla distribuzione di una versione di Linux interamente sviluppata in Cina. Al progetto stanno lavorando sviluppatori, college ed università ed hanno già aderito più di 20 aziende ed istituzioni cinesi, incluso il China’s Advanced Operating System Innovation Center.

Nella fase iniziale, i partecipanti si concentreranno sulla pianificazione delle versioni, lo sviluppo della piattaforma ed un manifesto per la community. A medio e lungo termine, invece, l’obiettivo è di ottimizzare l’OS per l’ultima generazione di chip Intel ed AMD, oltre che fornire supporto per le CPU RISC-V. Successivamente ci si soffermerà sui miglioramenti a livello d’interfaccia grafica.

Kylin è stato lanciato nel 2001 come kernel per governi e dispositivi limitati, ma solo nel 2010 è passato a Linux e dopo quattro anni è stata introdotta una versione di Ubuntu.