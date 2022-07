La Cina alla conquista dello spazio: quasi completa la stazione spaziale di Tiangong

Proprio questa domenica, 24 luglio, la Cina ha lanciato uno dei due importanti moduli di laboratorio, necessari per il completamento della sua stazione spaziale orbitante permanente: la Tiangong. Un ulteriore passo del "Paese di Mezzo" verso la piena competitività nella conquista spaziale.

Il Wentian, questo il nome del primo modulo, è stato lanciato dall'isola tropicale di Hainan, all'estremità meridionale del Paese, con una grande folla di fotografi ed appassionati accorsi per osservare l'evento.

Progettato per esperimenti scientifici e biologici, il modulo è decollato sul razzo Long March 5B e, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale Xinhua, ha impiegato circa otto minuti prima di entrare con successo in orbita.

Inoltre, un secondo modulo di laboratorio chiamato Mengtian, dovrebbe essere lanciato il prossimo ottobre 2022, così da completare l'importante congiunzione di entrambi alla stazione spaziale cinese Tiangong.

Tre astronauti cinesi (Chen, Liu e Cai), che vivono già nel modulo centrale per la loro missione della durata di sei mesi, supervisioneranno l'arrivo e l'attracco del laboratorio, così da completare con sicurezza i vari passaggi necessari.

Questo lancio è il terzo da quando la stazione spaziale cinese è entrata nella sua fase di costruzione. Infatti, è stato preceduto dalla navicella cargo di classe Tianzhou e dalla navicella spaziale Shenzhou-14, che ha portato con sé l'equipaggio.

Una curiosità: Il programma spaziale cinese è nato anche per aggirare un "blocco spaziale" imposto dagli USA, malvisto poiché gestito dall'ala militare del Partito Comunista al potere, l'Esercito Popolare di Liberazione, che ha quindi spinto gli Stati Uniti ad escluderlo dalla Stazione Spaziale Internazionale.

Di conseguenza, la Cina ha dovuto in gran parte lavorare da sola nel suo programma di costruzione della stazione spaziale di Tiangong, costruendo e poi abbandonando due stazioni sperimentali prima di intraprendere l'ultimo progetto, che sembra invece procedere per il verso giusto.

Rimanendo in tema, la Stazione Spaziale cinese è stata recentemente protagonista di un simpatico video virale in cui un bicchiere d'acqua non fluttuava sulla Tiangong. Un "mistero" presto risolto.