In Cina convinti che questo orso nello zoo sia un uomo mascherato: ecco la verità

Lo zoo di Hangzhou in Cina ha dovuto affrontare un'insolita polemica. Un video virale ha mostrato Angela, un orso del sole malese (Helarctos malayanus), in atteggiamenti così umani da far sorgere dubbi sulla sua autenticità... sarà tutto un inganno e dietro il costume da orso si cela in realtà un essere umano?

Partiamo da un presupposto scientifico: gli orsi del sole sono noti per la loro capacità di stare in piedi sulle zampe posteriori e per la loro statura minuta rispetto ad altre specie. Inoltre, hanno caratteristiche che li rendono stranamente simili agli esseri umani.

Tali affermazioni riguardo ad Angela, però, hanno costretto lo zoo a spiegare che no, non si tratta di un uomo travestito. "E se lo zoo stesse mentendo?", starete pensando giustamente voi. Così come potrete vedere dal video che troverete qui sopra - registrato in Cina - la creatura è molto simile a un orso osservato qualche anno fa mentre camminava sulle zampe posteriori.

Certamente, una battuta dello zoo attraverso Twitter non ha fatto altro che creare ancora più dubbi e speculazioni: "Sono Angela, l'orso del sole. Ieri, dopo il lavoro, ho ricevuto una chiamata dal direttore dello zoo che mi chiedeva se stessi facendo il pigro e avessi mandato un umano a lavorare al mio posto. Lasciatemi ribadire a tutti che sono un orso del sole, non un orso nero, non un cane, un orso del sole!".

Gli esperti si sono (ovviamente!) già pronunciati sulla faccenda e hanno attribuito questo caso di identità sbagliata a una mancanza di educazione pubblica riguardo a queste creature, native delle giungle del Sud-est asiatico. Wong Siew Te, biologo della fauna selvatica e fondatore del Bornean Sun Bear Conservation Center in Malesia, ha dichiarato: "Questo mostra quanto poco il pubblico conosca la specie. Gli orsi del sole si alzano sulle zampe posteriori per avere una visione più ampia dei loro dintorni, e quelli in cattività sono abituati a interagire con gli umani perché si aspettano cibo dai visitatori."

Insomma, nessun costume... solo una specie che non tutti conoscono, ma se ne vedete uno vi consigliamo di scappare.