In Cina stanno costruendo un'isola nucleare per la produzione di energia

Nella provincia di Hainan, nel sud della Cina, la China National Nuclear Corporation sta costruendo Linglong One - un reattore nucleare multiuso ad acqua pressurizzata - come parte della creazione di una vera e propria isola artificiale nucleare, che ha l'obiettivo di soddisfare le esigenze energetiche dell'area.

Una volta completato, il reattore Changjiang ACP100 produrrà un miliardo di chilowattora di elettricità all'anno, sufficiente a soddisfare il fabbisogno di 526.000 famiglie (nel frattempo, ricordiamo, è il solare l'energia più economica della storia). Il progetto Linlong One, che ha iniziato ad essere sviluppato nel luglio 2021, è stato più volte elogiato per il suo elevato livello di sicurezza, costruzione rapida e distribuzione adattabile.

La costruzione dovrebbe essere terminata in 58 mesi e sono tre le società che stanno lavorando all'unisono per permetterlo: la China National Nuclear Power, nonché proprietaria e gestore; il Nuclear Power Institute of China, incaricato della progettazione del reattore; e la China Nuclear Power Engineering Group, responsabile della costruzione dell'impianto.

Il reattore, inoltre, potrebbe fornire energia distribuita e altre esigenze come il riscaldamento industriale, il riscaldamento regionale, la desalinizzazione dell'acqua di mare e molti altri vantaggi per la zona circostante. Il Linglong One potrebbe servire come progetto dimostrativo per il futuro, anche se uno svantaggio del reattore compatto è che, a causa della sua capacità, la commercializzazione è difficile.

Nel frattempo, dall'altra parte del mondo si stanno facendo ottimi risultati per la fusione nucleare.