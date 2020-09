La Cina sta costruendo uno spazioporto galleggiante per lanciare i razzi spaziali

La Cina ultimamente si sta davvero impegnando al massimo per portare avanti il suo programma spaziale. Proprio recentemente, infatti, ha lanciato - prima degli Stati Uniti - il suo veicolo spaziale verso Marte. Non solo: il paese sta costruendo uno spazioporto galleggiante per lanciare i suoi razzi al largo della costa della città di Haiyang.

Il "porto aerospaziale orientale" è stato sviluppato dalla China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), la più grande compagnia cinese di scienza e tecnologia aerospaziali della nazione. Oltre a lanciare razzi più piccoli, il porto sarà utilizzato anche per la costruzione e la manutenzione di razzi, satelliti e altri veicoli spaziali.

Sono stati compiuti "progressi sostanziali" nella costruzione del porto, come riportato da SpaceNews la scorsa settimana. Il primo lancio dal mare del paese è avvenuto nel giugno 2019. Un razzo "Long March" da 20 metri è stato inoltre lanciato l'11 marzo da una piattaforma di lancio mobile nel Mar Giallo, trasportando satelliti di monitoraggio meteorologico. Un secondo lancio avverrà prima della fine dell'anno dalla stessa piattaforma.

Un lancio in mezzo all'oceano (così come vuole fare anche SpaceX) sarebbe molto più sicuro per tutte le infrastrutture intorno. L'incidente quasi avvenuto vicino a una scuola della Cina è la testimonianza della pericolosità e imprevedibilità di alcuni lanci. La compagnia di Elon Musk, dal canto suo, starebbe già progettando queste infrastrutture in mezzo al mare, secondo quanto viene riportato in alcuni annunci di lavoro.