La Cina sta costruendo una super diga, che sarà la più grande del mondo

La Cina sta scrivendo un nuovo capitolo nella storia dell'ingegneria idroelettrica. Con l'ambizione che sfida i confini della tecnologia e dell'ambiente, il gigante asiatico ha intrapreso la costruzione di quella che sarà la prima super diga al mondo, un progetto che promette di triplicare la produzione energetica della Diga delle Tre Gole.

Questa titanica opera, annunciata nel 2021 nel quadro del 14° Piano Quinquennale, si prefigge di sfruttare l'immenso potenziale energetico celato tra i flutti e le scogliere del fiume, noto come Brahmaputra in India, lungo il canyon più profondo del pianeta.

La super diga non solo incarna la maestria cinese nella costruzione di dighe, ma si pone anche come pilastro nella strategia nazionale per il raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2060. Tuttavia, l'eco del suo impatto risuona ben oltre i confini cinesi, alimentando preoccupazioni e tensioni geopolitiche.

La memoria delle oltre un milione di persone sfollate per la Diga delle Tre Gole e degli ecosistemi alterati irrimediabilmente solleva interrogativi sulla sostenibilità di un'opera di tale portata. Inoltre, il progetto ha acceso le preoccupazioni dell'India e del Bangladesh, paesi a valle che dipendono dalle acque del Brahmaputra, temendo che il controllo cinese sul flusso del fiume possa trasformarsi in un'arma geopolitica.

A tal proposito, sapete che nel paese del drago stanno costruendo una struttura simile ma stampata in 3D?