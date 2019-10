La Cina sta costruendo un veicolo molto simile a un disco volante

La foto mostrata non lascia di certo molto spazio all'immaginazione: la Cina sembra star lavorando su un veicolo molto simile al classico "disco volante" visto nei film di fantascienza, per quanto riguarda il design almeno.

Il prototipo è stato mostrato alla quinta Esposizione degli Elicotteri della Cina che si è tenuta a Tianjin il 10 ottobre scorso. La fiera, gestita dal governo regionale e dall'Aviation Industry Corporation of China (AVIC), ha offerto alle aziende la possibilità di "dimostrare le loro innovazioni e tecnologie", secondo quanto riportato dal sito web.

In base a quanto emerso dalle traduzioni, il veicolo potrebbe chiamarsi Super Great White Shark (letteralmente, Super Grande Squalo Bianco).

Nonostante il particolare design, la Cina non è il primo paese a provare questa forma così bizzarra in un veicolo. Ad averci provato per prima è stata l'America, che cercò di creare un mezzo per il trasporto e la ricognizione di truppe, capace di librarsi sotto i radar nemici a velocità supersoniche, ma senza alcun successo.

Secondo la scheda informativa del prototipo, l'elicottero è lungo 7.6 metri e largo 2.85. All'interno è presente un rotore coassiale con un diametro di 4.9 metri, che probabilmente fornirà la spinta per il sollevamento verticale. Con un peso di 6.000 chilogrammi, l'elicottero dovrebbe raggiungere la velocità di 650 chilometri all'ora fino a 6.000 metri di altezza.

Un design che può essere definito "futuristico".