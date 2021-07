La Cina sta costruendo una sua versione personale dell'Area 51

Tutti conosceranno la "fama" dietro l'iconica "Area 51" situata nel deserto del Nevada, protagonista di molti misteri, teorie e storie davvero fantasiose. Bene, anche la Cina adesso sta costruendo una base simile in mezzo al nulla.

Lo scorso settembre, infatti, il Paese ha lanciato per la prima volta il suo aereo spaziale senza equipaggio e riutilizzabile. Il veicolo è rimasto in orbita per 2 giorni prima di atterrare sulla pista di atterraggio lunga 5 chilometri nella provincia dello Xinjiang. Nessuno sapeva dell'esistenza dell'aeroporto prima dell'atterraggio.

Secondo quanto riportato da National Public Radio, organizzazione indipendente no-profit comprendente oltre 900 stazioni radio statunitensi, negli ultimi mesi nella zona sono sorti almeno una dozzina di nuovi edifici. Nonostante le informazioni siano poche, collegandosi su Google Maps è possibile osservare una gigantesca pista d'atterraggio nella zona.

L'Area51 venne utilizzata ufficialmente dagli USA per testare e pilotare gli aerei spia U-2 e SR-71, il bombardiere B-2 e il caccia stealth F-117A. Secondo quanto riferito, la Cina starebbe sviluppando un nuovo bombardiere stealth, chiamato H-20, che rientra nella stessa categoria del B-2. Insomma, sicuramente una questione interessante, che verrà tenuta sicuramente sott'occhio prossimamente.

Nel frattempo vi rimandiamo alla leggendaria storia dell'Area51, la base (almeno un tempo) "più segreta" al mondo.