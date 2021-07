Cina costruisce treno più veloce del mondo... ma non ha binari in cui farlo viaggiare

Secondo quanto affermato, la Cina sembra aver costruito un treno a levitazione magnetica (chiamato treno Maglev) in grado di raggiungere l'incredibile velocità di 600 chilometri all'ora. C'è, tuttavia, un problema: gli ingegneri del progetto non hanno ancora costruito i binari in cui posizionare il veicolo.

Un treno Maglev, infatti, viaggia senza toccare le rotaie per mezzo della levitazione magnetica. Grazie a questa rivoluzionaria tecnica, l'intero veicolo emette solo bassissimi livelli di rumore e richiede molta meno manutenzione rispetto ad altri treni ad alta velocità. Nonostante per adesso non ci siano dei binari, gli esperti intendono costruirli al più presto.

Il paese intende stabilire "circoli di trasporto di tre ore" collegando le principali città della Cina, così da dare ai suoi abitanti un'ottima alternativa ai viaggi aerei. Questo loro nuovissimo treno a levitazione magnetica è "soltanto" 200 chilometri all'ora più lento di un aereo di linea commerciale. Un viaggio tra Pechino e Shangai, ad esempio, potrebbe essere perfino più veloce di un viaggio in aereo.

Per andare da punto A a punto B, infatti, attualmente in aereo ci vogliono circa due ore, mentre lo stesso viaggio sul treno Maglev richiederebbe solo 2,5 ore. Calcolando il tempo della "burocrazia" dell'aeroporto (come fila, check-in, attesa che l'aereo sia controllato e molto altro), l'opzione di "terra" potrebbe essere quella più comoda e veloce.

Insomma, il risultato finale sarà sicuramente interessante, non ci resta altro che aspettare e vedere quello che verrà creato.