In Cina costruita galleria del vento così potente che non può essere collegata alla rete

In Cina, secondo quanto ha recentemente riportato il South China Morning Post (SCMP), è stata costruita una nuova galleria del vento per voli ipersonici che ha bisogno di così tanta energia per funzionare che non può essere collegata alla rete elettrica locale.

I dettagli di questo tunnel sono riservati e la sua posizione è tenuta segreta, ma sappiamo che la struttura è larga circa 3 metri e che, per creare condizioni che ricordano gli estremi del volo ipersonico Mach 5 o superiore, i ricercatori utilizzano una pompa a vuoto da 13 MW.

Ci vuole così tanta potenza per azionare queste pompe che invece che utilizzare la corrente della rete elettrica locale, vengono adoperate pompe alimentate a diesel utilizzate nei motori delle navi. Tuttavia all'interno di questa galleria del vento ci sono molti altri strumenti che devono essere azionati dall'energia elettrica.

La prima galleria del vento ipersonica per simulare velocità di volo tra Mach 7-10 è stata costruita dagli Stati Uniti, è larga 1 metro e consuma 57 Megawatt; quella costruita dalla Cina è tre volte più larga e, secondo un ricercatore dell'Institute of Mechanics di Pechino, richiede una potenza di 900 MW. Insomma, una struttura davvero portentosa ed un vero gioiellino dell'ingegneria... ma resta da vedere se quello che è stato affermato corrisponde a realtà.

