La Cina ha costruito l'antenna più grande del mondo, ma non sappiamo dove si trova

La Cina non è sicuramente nuova a sviluppi davvero innovativi, e recentemente ha fatto notizia l'idea del progetto di una nave spaziale lunga diversi chilometri. Non solo, il paese ora afferma di gestire l'antenna più grande del mondo per le sue operazioni sottomarine... ma la posizione è sconosciuta.

L'antenna è stata progettata per mantenere comunicazioni sottomarine a oltre 3.000 km, afferma l'ingegnere capo del progetto Zha Ming del Wuhan Maritime Communication Research Institute, secondo quanto ha riportato il South China Morning Post. La struttura sembra trovarsi da qualche parte a 1.000 km a sud di Pechino.

Un altro articolo riportato sul Chinese Journal of Ship Research afferma che ci sono dei dispositivi di ricezione piantati a 200 metri sotto la superficie del mare che possono raccogliere segnali dall'antenna gigante a 1.300 chilometri di distanza. Il sistema - comunica il secondo articolo - funziona grazie a due trasmettitori sotterranei che si caricano di corrente elettrica e "trasformano la Terra in una gigantesca stazione radio".

Secondo quanto affermato dal team di ricerca, questa antenna è la prima struttura al mondo a frequenza estremamente bassa, non militare, in grado di generare onde elettromagnetiche da 0,1 a 300 Hz. Ciò consente alla struttura percorrere lunghe distanze sia sott'acqua che in superficie con molta facilità. La Cina, inoltre, detiene anche il radiotelescopio più grande del mondo.