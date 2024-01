La Cina ha costruito una nuove e terrificante portaerei per il dominio del mare

Nel giugno del 2023, un evento significativo ha segnato un nuovo capitolo nella storia della potenza navale globale. La Cina ha lanciato la sua nuova portaerei, la Fujian, un gigante dei mari che simboleggia l'ambizione crescente del paese nel dominio navale.

Questo sviluppo arriva in un momento di tensioni diplomatiche tra Stati Uniti e Cina, in particolare nello Stretto di Taiwan, una zona strategica di grande importanza economica e militare.

La Fujian, classificata come portaerei di Tipo 003, è tra le più grandi al mondo e rappresenta un salto significativo nella capacità navale cinese. A differenza delle precedenti portaerei cinesi, la Fujian utilizza un sistema di catapulte elettromagnetiche, simile a quello delle più avanzate navi americane della classe Gerald R. Ford.

Questa tecnologia consente il lancio di aerei più pesanti e a ritmi più veloci rispetto ai sistemi tradizionali. Tuttavia, a differenza delle portaerei nucleari americane, quella del Paese del Drago è alimentata da turbine a vapore, che generano 220.000 cavalli vapore ma richiedono rifornimenti più frequenti (quanti cavalli ha, invece, un vero cavallo?).

Lunga oltre 304 metri e larga quasi 76 metri, la Fujian è quasi della stessa dimensione delle portaerei americane delle classi Nimitz e Ford. Gli analisti ritengono che la nuova mega imbarcazione possa supportare fino a 60 aerei, inclusi fino a 40 caccia. Questo sviluppo è particolarmente significativo in quanto la Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione (PLA-N) comanda ora la più grande marina del pianeta, con oltre 340 navi da guerra riconosciute ufficialmente.

Il lancio di questo mostro dei mari - secondo gli esperti - è un chiaro segnale dell'intenzione della Cina di affermare la sua presenza nei mari, in particolare nel Mar Cinese Meridionale, una regione che Pechino rivendica quasi interamente come propria. Secondo il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, la Cina "rappresenta una potenziale minaccia ai flussi commerciali, all'estrazione di risorse e alle operazioni militari in un corpo d'acqua altamente strategico".

Nel frattempo, sapete che gli USA hanno venduto due portaerei per 1 centesimo?