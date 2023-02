Cina crea con successo 'super mucche' in grado di fare molto più latte del normale

Mentre alcuni credono che il latte di scarafaggio sia l'alimento del futuro, la Cina ha recentemente clonato con successo tre "super mucche" capaci di produrre una quantità elevata di latte. Si tratta di una svolta sicuramente importante per l'industria.

Gli scienziati hanno scelto la razza "frisona Holstein", originaria dei Paesi Bassi, e gli animali scelti sono in grado di produrre 18 tonnellate di latte all'anno, circa 100 tonnellate di latte nel corso della loro vita. Una quantità quasi 1,7 volte quella prodotta da una mucca media negli Stati Uniti nel 2021 (mentre in Russia utilizzano la realtà virtuale per produrre di più).

Pensate che solo cinque mucche su 10.000 in Cina possono produrre 100 tonnellate di latte nel corso della loro vita, ma poiché si tratta di una stima totale le creature altamente produttive non vengono identificate fino alla fine della loro vita... rendendo difficile il loro allevamento. Gli scienziati hanno creato 120 embrioni clonati dalle cellule delle mucche scelte e li hanno collocati in madri surrogate.

Il primo dei vitelli clonati è nato il 30 dicembre. "Abbiamo in programma di impiegare dai due ai tre anni per costruire una mandria composta da oltre 1.000 super vacche", ha dichiarato Jin Yaping, scienziato capo del progetto, ai media locali. La tecnologia per creare cloni animali sta facendo davvero enormi passi avanti e sarà ancora più utilizzate in futuro.

Voi che pensate?