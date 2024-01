In Cina creata una batteria nucleare grande come una moneta che dura 50 anni

Una startup con sede a Pechino, Betavolt, ha svelato una rivoluzionaria batteria atomica miniaturizzata che promette di generare elettricità per cinquant'anni senza bisogno di essere ricaricata. Grande quanto una piccola moneta, questa tecnologia potrebbe un giorno alimentare dispositivi come gli smartphone.

Denominata BV100, produce elettricità sfruttando l'energia emessa dal decadimento radioattivo dell'isotopo di nichel, il nichel-63. Tra gli strati di nichel-63 sono inserite lamine di un semiconduttore di diamante monocristallino spesse solo 10 micron. La pila può immagazzinare 3.300 megawattora e si vanta di avere una densità energetica più di dieci volte superiore a quella delle batterie al litio convenzionali.

Secondo Betavolt, sarà in grado di mantenere la sua potenza per fino a 50 anni senza necessità di ricarica o manutenzione. Misurando 15 x 15 x 15 millimetri, la batteria ha una potenza di 100 microwatt e una tensione di 3 volt. Tuttavia, la sua capacità è ancora piuttosto modesta e non è ancora abbastanza forte da alimentare un dispositivo elettronico come uno smartphone, figuriamoci un laptop.

L'azienda, però, osserva che diverse batterie potrebbero potenzialmente essere utilizzate in serie o in parallelo per alimentare dispositivi più esigenti. Tenere una capsula di decadimento radioattivo in tasca potrebbe sembrare rischioso, ma l'azienda insiste sul fatto che la batteria sia "assolutamente sicura". Così sicura, infatti, che credono possa essere utilizzata per alimentare dispositivi medici come pacemaker e cuori artificiali.

La società afferma che non vi è alcuna radiazione esterna. Oggi, le batterie termonucleari sono utilizzate solo in ingegneria aerospaziale. Ad esempio, le sonde Voyager sono dotate di una forma di batteria nucleare sviluppata durante la Guerra Fredda. Lanciate nel 1977, i due veicoli stanno ancora navigando attraverso la periferia del nostro Sistema Solare.

Attualmente la batteria è attualmente in "fase pilota" e presto sarà messa in produzione di massa. Guardando avanti, l'azienda prevede di creare batterie più potenti e vuole esplorare l'uso di diversi isotopi radioattivi. "Prevediamo di lanciare una batteria con una potenza di 1 watt nel 2025. Se le politiche lo permetteranno, le pile a energia atomica potrebbero consentire a un telefono cellulare di non dover mai essere ricaricato, e ai droni che possono volare solo per 15 minuti di volare continuamente", ha dichiarato Betavolt nel loro comunicato.

Insomma, è proprio vero che la fusione nucleare è il futuro.