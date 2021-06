La Cina ha deciso di consentire ai suoi abitanti di poter fare tre figli

La Cina è "famosa" per aver attuato la politica del figlio unico, ovvero una manovra utilizzata per contrastare il fortissimo incremento demografico del paese. La legge, emanata nel 1980, venne abolita nel 2013, consentendo alle coppie di poter fare due figli senza ricorrere in sanzioni e, proprio adesso, la legge è stata estesa fino a tre figli.

Questo è quanto è stato annunciato dal governo della Cina all'inizio di questa settimana, molto probabilmente a causa delle grandi preoccupazioni per il calo della crescita demografica del paese. La pandemia di COVID-19, infatti, ha causato un precipitoso calo dei tassi di natalità in molti paesi del mondo... e anche la Cina è stata colpita dal fenomeno.

Pensate che solo nel 2020 il numero di neonati nel Paese è diminuito del 15%; il quarto anno consecutivo dove il tasso di natalità è sceso e la crescita della popolazione è più basso dal 1960. Il motivo principale di questo calo delle nascite sembra essere lo stress finanziario. Il calo dei tassi di natalità potrebbe segnalare un minor numero di lavoratori, una conseguenza che preoccupa gli economisti del Paese.

"Dobbiamo prestare attenzione all'impatto della demografia sui consumi futuri", ha dichiarato Cai Fang del comitato di politica monetaria della People's Bank of China (PBOC), in una dichiarazione di aprile, secondo il South China Morning Post. La regola dei tre figli non contribuirà molto al recupero del tasso di natalità secondo gli analisti, poiché anche la politica dei due figli non sembra aver avuto molto effetto.