La Cina ha deciso: costruirà un nuovo razzo e approderà sulla Luna

Anche il “Regno di Mezzo”, alias Cina, ha deciso di rinnovarsi per la corsa alla Luna: nell’ultimo mese è stato presentato il progetto per un razzo di nuova fattura, che dovrebbe portare i propri astronauti sulla superficie lunare, sebbene in un futuro ancora non definito.

A metà settembre, durante la Conferenza spaziale cinese del 2020 a Fuzhou, è stato presentato il nuovo razzo vettore che dovrebbe soddisfare i desideri dell’Agenzia Spaziale Cinese (CNSA) e portare finalmente uno dei suoi astronauti sulla superficie del nostro satellite.

Non ha ancora un nome, e molte delle sue specifiche più minuziose non sono ancora state rese note ma Zhou Yanfei, vice progettista generale del programma di volo spaziale umano cinese, ha rilasciato diverse dichiarazioni in cui ha esposto i dati generali del razzo. Secondo quanto riportato, il vettore lunare avrà tre volte la potenza e il peso del “Lunga Marcia 5” (il principale lanciatore che la CNSA sta usando per le sue missioni in orbita), sarà alto circa 87 metri (per darvi alcuni esempi di raffronto: il Falcon Heavy della SpaceX è alto 70,1 metri, il Saturn V delle missioni Apollo era 110 metri e il futuro SLS-Large della NASA dovrebbe arrivare ai 122 metri) e potrà portare una futura capsula cinese di circa 27 tonnellate.

Un bestione interessante – sebbene non da record – che potrebbe ampliare notevolmente il parco divertimenti che negli ultimi anni ha preso il nome di “esplorazione Lunare”. La Cina è l’unico paese ad aver inviato con successo un rover sul lato nascosto della Luna, quindi fa parte di diritto dell’elite delle nazioni “spaziali”.

Tuttavia, restano ancora molti quesiti da risolvere, come ha riferito stesso Zhou: “abbiamo bisogno che la nostra navicella spaziale abbia le carte in regola per raggiungere la Luna e tornare. Ma la capacità di trasporto dei nostri razzi LM non può soddisfare tale richiesta. Inoltre, le nostre astronavi Shenzhou non sono in grado di soddisfare le esigenze lunari e abbiamo bisogno di un lander per la fase di allunaggio.”

Sembra quindi che il design del mai completato Lunga Marcia 9 (un "Saturn V cinese", presentato nel 2018), non vedrà mai la luce, visto che si è preferito una riprogettazione e un nuovo sistema di volo. Aspettiamo con trepidazioni nuovi conferme sul tale progetto, sperando che nessun intoppo incorra nei piani dell’agenzia spaziale cinese.

Di recente la Cina ha lanciato un LM come da routine, ma che per poco non è precipitato su di una scuola.